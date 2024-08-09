Пришедшая во вторник на должность исполняющего обязанности директора Нарвской Паюской школы Вероника Маркова была снята с должности уже в среду. На ее место назначена временно руководить школой, которая специализируется на обучении детей с особыми потребностями, Людмила Смирнова, ранее руководившая этой же школой много лет.
Новый исполняющий обязанности директора Нарвской Паюской школы пробыл в должности два дня
Вероника Маркова была назначена на место временного руководителя Нарвской Паюской школы после того, как проработавшая на этой должности два года Олеся Оямяэ написала заявление об уходе. Уже через два дня после назначения нового исполняющего обязанности директора в городской системе документов появились два приказа - о снятии Марковой и о назначении на место временного руководителя Людмилы Смирновой, которая уже руководила Нарвской Паюской школой (бывшей школой №10) с 2002 по 2020 год.
Приказом установлен оклад нового исполняющего обязанности - 1940 евро в месяц.
Как уже рассказывало "Северное побережье", после ухода Смирновой в 2020 году обязанности директора временно исполняла тогдашняя завуч Вероника Маркова. Конкурсы на замещение вакантной должности объявлялись дважды, пока в 2022 году выбор не пал на Олесю Оямяэ.