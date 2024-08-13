Хенри Казело: Семья, жившая в опасной квартире, отказалась от замещающей площади

Напомню, что 4 апреля в одной из квартир на первом этаже дома по ул. Л. Койдула, 3 обрушился потолок. В результате происшествия никто не пострадал, но из-за обрушения потолка возникла опасность, что пол в квартире на верхнем этаже может стать опасным для жильцов. Чиновники горуправы (председатель городской кризисной комиссии, то бишь автор этой статьи, главный специалист по строительному надзору Андрес Педиус и вице-мэр Александр Кейвабу) посетили место происшествия, проверили ситуацию вместе со Спасательным департаментом и пришли к выводу, что несущие конструкции потолка могут быть опасны и необходима дополнительная проверка. В связи с вышеизложенным квартира была опечатана и признана непригодной для проживания. Жильцам квартиры на втором этаже город сразу же предложил замещающую площадь с обязательством оплачивать только коммунальные услуги, арендную плату город решил не взимать. Семья, проживавшая в квартире, отказалась от замещающей площади.

На момент несчастного случая члены семьи, проживавшей в квартире, не были жителями Кохтла-Ярве, но город все же протянул руку помощи. Семье объяснили, что город может предоставить жилье взамен и единовременную поддержку на покрытие основных расходов. На основании заявления и с учетом исключительного характера потребности семьи в помощи комиссия по социальным вопросам городской управы приняла решение принять заявление и выделить единовременную поддержку в максимальной для непредвиденных случаев сумме - 1000 евро.