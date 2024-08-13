В своей статье-мнении в "Северном побережье" от 10 августа депутат городского собрания Янек Пахка обвинил горуправу Кохтла-Ярве в нежелании помочь горожанину, потерявшему дом в результате несчастного случая, и популистски связал это с другими темами, используя полуправду.
Хенри Казело: Семья, жившая в опасной квартире, отказалась от замещающей площади
Напомню, что 4 апреля в одной из квартир на первом этаже дома по ул. Л. Койдула, 3 обрушился потолок. В результате происшествия никто не пострадал, но из-за обрушения потолка возникла опасность, что пол в квартире на верхнем этаже может стать опасным для жильцов. Чиновники горуправы (председатель городской кризисной комиссии, то бишь автор этой статьи, главный специалист по строительному надзору Андрес Педиус и вице-мэр Александр Кейвабу) посетили место происшествия, проверили ситуацию вместе со Спасательным департаментом и пришли к выводу, что несущие конструкции потолка могут быть опасны и необходима дополнительная проверка. В связи с вышеизложенным квартира была опечатана и признана непригодной для проживания. Жильцам квартиры на втором этаже город сразу же предложил замещающую площадь с обязательством оплачивать только коммунальные услуги, арендную плату город решил не взимать. Семья, проживавшая в квартире, отказалась от замещающей площади.
На момент несчастного случая члены семьи, проживавшей в квартире, не были жителями Кохтла-Ярве, но город все же протянул руку помощи. Семье объяснили, что город может предоставить жилье взамен и единовременную поддержку на покрытие основных расходов. На основании заявления и с учетом исключительного характера потребности семьи в помощи комиссия по социальным вопросам городской управы приняла решение принять заявление и выделить единовременную поддержку в максимальной для непредвиденных случаев сумме - 1000 евро.
Квартира также была застрахована, но страховщик отказался возмещать ущерб. Городские чиновники объяснили семье, что необходимо предъявить иск о возмещении ущерба владельцу квартиры, в которой обрушился потолок, так как инцидент произошел из-за его бездействия. Квартирному товариществу также посоветовали застраховать коробку дома, заказать необходимые для страхования проверки и напомнили, что квартирное товарищество несет ответственность за содержание дома, поэтому квартирное товарищество должно собирать ремонтный фонд для покрытия расходов на ремонт в подобных чрезвычайных ситуациях. Местное самоуправление не может ремонтировать частную недвижимость, этого не делают и другие муниципалитеты Эстонии (в том числе и богатые самоуправления Харьюмаа), иначе и всего городского бюджета не хватило бы.
"Местное самоуправление не может ремонтировать частную недвижимость, этого не делают и другие муниципалитеты Эстонии, иначе и всего городского бюджета не хватило бы".Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве
Резервный фонд города также, согласно положению, предназначен только для поддержки городских учреждений и городских предприятий в исключительных случаях. Например, в бюджете города предусмотрена субсидия для квартирных товариществ на обновление фасада здания, ремонт крыши и проведение аудита, но эта мера не предназначена для ремонта несущих конструкций. Одним словом, город выполнил все свои обязательства перед пострадавшей семьей: предложил подменное жилье, а также выплатил единоразовую помощь. Ответственность за приведение квартиры в порядок несет собственник квартиры совместно с квартирным товариществом. Город имеет право проинформировать о ситуации Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и при необходимости потребовать проведения экспертизы дома с целью определения пригодности дома для проживания.
Если техническое состояние здания начнет ухудшаться, город может предложить всем жильцам замещающую площадь. Мы также готовы помочь квартирному товариществу в сборе денег в порядке частной инициативы, предложив горожанам и нашим партнерам сделать пожертвования для нуждающихся.
Что касается совместного семинара - летних дней депутатов и горуправы, которые подверглись критике, то я считаю, что это было очень нужное мероприятие для постановки целей и анализа проблем нашего города. Это мероприятие было запланировано ранее в нашем бюджете (за который также голосовали оппозиционные депутаты, так как он во многом был составлен предыдущей городской управой).
На летнем семинаре мы обсуждали с бывшими и нынешними членами городской управы и участниками то, в каком направлении должен двигаться город Кохтла-Ярве, что можно сделать лучше и т.д. Действительно, на летнем семинаре было барбекю, но это было словесное барбекю, то есть "поджаривали" депутатов горсобрания, которые отчитывались о своей работе, давали рекомендации членам горуправы и активно участвовали в обсуждениях.
Я понимаю, что оппозиционных депутатов отпугнуло запланированное в программе "поджаривание" членов горсобрания, и они предпочли другое мероприятие, более неформальную пляжную вечеринку.
Я "извиняюсь" перед городским депутатом за то, что мы решили провести летний семинар в центре оздоровительного спорта Алутагузе, который не подходит для пляжного отдыха, и сосредоточились на формате семинара. Учитывая, что этим центром оздоровительного спорта пользуются в основном жители Кохтла-Ярве и что, в отличие от Йыхви и волости Алутагузе, мы не поддерживаем его деятельность, организация нашего мероприятия там была хотя бы небольшой поддержкой этого центра.
В любом случае удачи оппозиции в нелегкой работе по надзору за городской управой!