Нарвская богадельня потратит шестизначную сумму вовсе не на нужды стариков и немощных

Согласно распоряжению городской управы, Нарва продает недвижимость по ул. Александра Пушкина, 5а Нарвской православной богадельне. По указанному адресу ранее работал детский сад "Karikakar", ликвидированный как муниципальное учреждение летом 2023 года. Подробнее об этой сделке между городом и православным учреждением можно прочитать в статье, опубликованной 11 августа.

Управляющий в Нарве целой сетью православных учреждений и церковных приходов священник Виталий Гаврилов, входящий также в правление всей Эстонской православной церкви Московского патриархата, сообщил, что новую недвижимость он приобретает для нужд вовсе не дома призрения, а школы.

Дело в том, что под контролем Гаврилова работает также Нарвская православная гимназия. Держателем этой частной школы является НКО "Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine", а используемое ею здание на улице Мадизе принадлежит приходу Нарвского Воскресенского собора, что находится по соседству. Разумеется, в руководстве всех этих организаций присутствует тот же священник Виталий Гаврилов.

По рассказу отца Виталия, здание бывшего детсада, находящееся неподалеку от Нарвской православной гимназии и Воскресенского собора, решено купить для нужд православной гимназии, так как в нее поступило рекордное число заявлений, особенно в первые и четвертые классы. Это связано, как можно предполагать, с тем, что в муниципальных школах начался весьма болезненный переход на эстонский язык обучения.

- Здание православной гимназии уже не вмещает всех желающих здесь учиться. В связи с этим принято решение с 1 сентября всю начальную школу разместить в помещениях бывшего детского сада, - сообщил Виталий Гаврилов.

Он не стал прямо отвечать на уточняющий вопрос: почему же православная гимназия и приход Нарвского Воскресенского собора не стали сами приобретать для подопечной гимназии новую недвижимость? Иными словами, почему именно богадельня, главной уставной деятельностью которой является уход за престарелыми и инвалидами, потратит на школу более 187 тысяч евро?

- Потому что нам небезразлично будущее детей нашего города, - уклончиво ответил отец Виталий.