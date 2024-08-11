Нарвская православная богадельня покупает себе здание бывшего детского сада

Согласно распоряжению городской управы Нарва продает недвижимость по ул. Александра Пушкина, 5а Нарвской православной богадельне. По указанному адресу ранее работал детский сад "Karikakar", ликвидированный как муниципальное учреждение летом 2023 года.

Нарвский департамент городского хозяйства несколько раз в течение апреля, мая и июня 2024 года выставлял недвижимость бывшего детсада на двухнедельные электронные торги через интернет-сайт Osta.ee. Каждый раз оставалась неизменной стартовая цена участка площадью 3397 квадратных метров - 187055 евро. Чиновники констатировали, что не поступало ни одного предложения.

Наконец, в июне поступило одно предложение от целевого учреждения "Narva Õigeusu Seek" ("Нарвская православная богадельня"). Оно выразило желание приобрести этот участок недвижимости по стартовой цене. Нарвская горуправа согласилась и в конце июля издала соответствующее распоряжение.

Судя по открытым данным, нотариальная сделка еще не оформлена.

Целевое учреждение "Narva Õigeusu Seek" было внесено в Коммерческий регистр не далее как 6 июня текущего года - и после этого оно почти сразу изъявило готовность приобрести у города Нарва недвижимость за шестизначную сумму.

"Narva Õigeusu Seek" учреждено специально для управления делами богадельни при храме Нарвской иконы Божией Матери Эстонской православной церкви Московского патриархата. Приход храма управлялся до этого лета сам, но теперь выделил богадельню в отдельное социальное учреждение, в названии которого нет упоминания Московского патриархата.

Сама по себе богадельня при храме Нарвской иконы Божией Матери, действующая уже много лет, обеспечивает постоянный уход за пожилыми и людьми с недостатками здоровья, которые не в состоянии сами справляться с повседневными делами и хотят участвовать в церковной жизни. Месячная плата - от 990 до 1100 евро за человека. Максимальное количество насельников богадельни - 109, и почти все места заняты, число работников - 32.

Православный церковный приход и тогда только еще учреждавшееся "Narva Õigeusu Seek" 24 мая подписали между собой договор о передаче богадельни. Договор по сути формальный, так как в руководство и первой, и второй организации входит один и тот же хорошо известный в городе человек - Виталий Гаврилов, настоятель храма Нарвской иконы Божией Матери.

Более того, в собственность Нарвской православной богадельни церковный приход передал и всю свою недвижимость, включая участок по улице Раквере, 39, на котором стоит собственно храм Нарвской иконы Божией Матери, а также соседний участок со зданием богадельни.