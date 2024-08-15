Туристических операторов Ида-Вирумаа начинают обучать гостеприимству

Менеджер по развитию услуг туристического кластера Ида-Вирумаа Ану Кырге приступила к работе в начале лета и к настоящему времени посетила более пары десятков местных предприятий туризма и обслуживания. "Я много лет работала гидом в зарубежных поездках и менеджером по сервису в медицинском учреждении, так что у меня хорошее представление об этой сфере. Гостеприимство должно начинаться с искреннего желания создать хорошие эмоции у посетителя, и я верю, что от довольного клиента работник сферы обслуживания также получит позитив и трудовой энтузиазм. В Ида-Вирумаа мне было приятно ощутить на себе преимущественно доброе и внимательное обслуживание, которое можно еще больше улучшить, обучая различным навыкам", - говорит Ану Кырге и добавляет, что, поскольку, согласно исследованиям, найти нового клиента в шесть-семь раз дороже, чем удержать постоянного, уже один этот факт должен мотивировать предпринимателей инвестировать в гостеприимство.