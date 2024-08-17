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Поврежденное захоронение в Куремяэ относится к более позднему периоду, чем предполагалось

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В ходе спасательных раскопок в Куремяэ были очищены и выкопаны восемь скелетов.
В ходе спасательных раскопок в Куремяэ были очищены и выкопаны восемь скелетов. Фото: Kalle Merilai

Археологи завершили исследование исторического захоронения, поврежденного во время земляных работ в Куремяэ, и теперь волость может приступить к установке геотермальной системы отопления.

В конце прошлого года в ходе работ по установке геотермальной системы отопления для Куремяэской библиотеки было обнаружено древнее захоронение.

По соглашению земляные работы должны были проводиться под наблюдением представителя службы охраны памятников старины, но работы начались раньше, и останки были сильно повреждены.

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