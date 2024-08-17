Археологи завершили исследование исторического захоронения, поврежденного во время земляных работ в Куремяэ, и теперь волость может приступить к установке геотермальной системы отопления.
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Поврежденное захоронение в Куремяэ относится к более позднему периоду, чем предполагалось
В конце прошлого года в ходе работ по установке геотермальной системы отопления для Куремяэской библиотеки было обнаружено древнее захоронение.
По соглашению земляные работы должны были проводиться под наблюдением представителя службы охраны памятников старины, но работы начались раньше, и останки были сильно повреждены.