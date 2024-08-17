Поврежденное захоронение в Куремяэ относится к более позднему периоду, чем предполагалось

В ходе спасательных раскопок в Куремяэ были очищены и выкопаны восемь скелетов.

Археологи завершили исследование исторического захоронения, поврежденного во время земляных работ в Куремяэ, и теперь волость может приступить к установке геотермальной системы отопления.