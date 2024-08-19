НА ВЕЛОСИПЕДЕ ИЗ ДАНИИ В НАРВУ Веловикинг Клаус Андерсен приглашает в поход по Ида-Вирумаа

Клаус Андерсен по прозвищу "Biking Viking" ("Велосипедный викинг") отправился в велопоход в субботу, 3 августа, из Дании и уже в понедельник, 19 августа, добрался до места назначения - до Нарвы. По словам путешественника, Ида-Вирумаа хорошо подходит для открытия как пешком, так и на велосипеде. При этом ставку стоит делать на активных отдыхающих, ведь их доля постоянно увеличивается.