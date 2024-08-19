Клаус Андерсен по прозвищу "Biking Viking" ("Велосипедный викинг") отправился в велопоход в субботу, 3 августа, из Дании и уже в понедельник, 19 августа, добрался до места назначения - до Нарвы. По словам путешественника, Ида-Вирумаа хорошо подходит для открытия как пешком, так и на велосипеде. При этом ставку стоит делать на активных отдыхающих, ведь их доля постоянно увеличивается.
НА ВЕЛОСИПЕДЕ ИЗ ДАНИИ В НАРВУ ⟩ Веловикинг Клаус Андерсен приглашает в поход по Ида-Вирумаа
Гид и экскурсовод Клаус Андерсен вместе с друзьями управляет кафе "Globen" в Копенгагене. Это место встречи любителей путешествий, где можно получить вдохновение для следующих поездок и поделиться собственными открытиями мира. Там Клаус и встретился с руководителем по маркетингу Ида-Вируского туристического кластера Ханной Виллберг, которую пригласил почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен, чтобы она познакомила с Ида-Вирумаа. Клауса заинтересовало услышанное, и он решил открыть для себя восточную часть Эстонии.
- Филип с энтузиазмом относится к своей роли почетного консула и очень хочет продвигать Эстонию. Я познакомился с ним пять лет назад, когда работал в туристическом агентстве, которое привезло в Таллинн на годовщину датского флага семьсот датчан, и я был гидом, - вспоминает Клаус.