Андрей Шкубель, полицейский, победивший в забеге на 9 км, основной дистанции Люганузеского народного бега, после пяти этапов стал лидером Ида-Вирумааской серии забегов.
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Андрей Шкубель после победы в Люганузеском народном беге стал лидером Ида-Вирумааской серии забегов
При температуре 23 градуса Шкубель преодолел два круга по городу Кивиыли со временем 31.57 и опередил своего ближайшего конкурента Александра Патренкина на 21 секунду. Романа Быкова, занявшего третье место, от второго места отделили всего две секунды.
Только четверо мужчин пересекли финишную черту раньше самой быстрой женщины Кайсы Кукк. Ей потребовалось всего на одну минуту больше, чем лучшему из мужчин Андрею Шкубелю, чтобы пройти дистанцию за 32.56. Ирина Савинич стала второй с результатом 35.42, а Авели Юурсалу - третьей со временем 40.13.