Действующее в Ида-Вирумаа и имеющее 220 работников ТОО "N&V" сообщило кассе по безработице о коллективном сокращении. По первоначальным данным, работы лишатся 37 человек. Предприятие является должником по налогам, к нему имеются также требования в регистре платежных нарушений.
В "N&V" ожидается большое сокращение
"N&V" оказывает в Ида-Вирумаа услуги по расчистке и уходу за дорогами, а также по строительству дорог. Предприятие не комментирует, обратные удары в какой сфере вынуждают его сокращать работников. В хозяйственном отчете за прошлый год предприятие называет крупнейшей проблемой область дорожного строительства. В 2023 году был продан асфальтовый завод, так как уменьшилось финансирование работ по асфальтированию. Руководство признало также сложными нынешние договоры о дорожном строительстве. Из-за происходящего в мировой экономике сырье чрезвычайно подорожало и приобретать его тоже сложно. "N&V" планирует также отказаться от услуг субподрядчиков и тем самым уменьшить расходы.
По данным "Äripäev", предприятие потеряло в Нарве договор об оказании услуг по расчистке улиц и поэтому перед зимой сокращает коммунальных работников, передает "Delfi Ärileht".