В "N&V" ожидается большое сокращение

"N&V" оказывает в Ида-Вирумаа услуги по расчистке и уходу за дорогами, а также по строительству дорог. Предприятие не комментирует, обратные удары в какой сфере вынуждают его сокращать работников. В хозяйственном отчете за прошлый год предприятие называет крупнейшей проблемой область дорожного строительства. В 2023 году был продан асфальтовый завод, так как уменьшилось финансирование работ по асфальтированию. Руководство признало также сложными нынешние договоры о дорожном строительстве. Из-за происходящего в мировой экономике сырье чрезвычайно подорожало и приобретать его тоже сложно. "N&V" планирует также отказаться от услуг субподрядчиков и тем самым уменьшить расходы.