Посвященный Дню восстановления независимости Эстонии концерт с песнями Олава Эхала и Леэло Тунгал, состоявшийся 19 августа в Нарве, стал исключительно эмоциональным событием по нескольким причинам.
Сирле Сёэт: Концерт в честь Дня восстановления независимости в Нарве подчеркнул объединяющую силу музыки
Во-первых, его проведение в Ида-Вирумаа имело большое значение. Концерты в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойла - регионах, где традиции хорового пения и праздника песни довольно скромны, - подчеркнули объединяющую силу музыки.
Этот концерт стал кульминацией долгого процесса подготовки. Певцы и музыканты работали вместе, создавая нечто поистине прекрасное, что глубоко тронуло каждого слушателя. Именно это совместное творчество является ключом к интеграции - обретению новых друзей и укреплению общины.
Радость для участников и зрителей
Творчество Олава Эхала - это вызов для любого музыканта. Однако Объединенный молодежный хор Ида-Вирумаа, хор девушек ETV, хор юношей национальной оперы "Estonia" и Нарвский городской симфонический оркестр со своими вспомогательными силами смогли успешно принять этот вызов, и результат оказался превосходным! Концерт стал предметом гордости и радости для всех участников и слушателей.
Для концерта "ViruLaul24" Олав Эхала и Леэло Тунгал написали три новые песни: "Emakeelepäevaks", "Laul leiab sõpru" и "Tere, kõik see koolipere!". Эти песни, посвященные многоязычию, чувству единения и обучению на протяжении всей жизни, вызвали мощный резонанс и тронули каждого.
Благодаря этому концерту музыка Олава Эхала и слова Леэло Тунгал нашли отклик в Ида-Вирумаа. С помощью дирижеров Хирво Сурва и Анатолия Щуры, молодой певицы Алики и других исполнителей и музыкантов эти песни проникли глубоко в сердце. Вечер стал особенным еще и потому, что Олав Эхала и Леэло Тунгал сами вышли на сцену, подарив зрителям незабываемые моменты.
Хочется похвалить организаторов концерта за образцовые программки и интересные текстовые связки между музыкальными произведениями! В программках текст песен был представлен как на эстонском, так и на русском языке. Это дало всем прекрасную возможность сравнить тексты песен, открыть для себя новые слова и поразмышлять над смыслом песни. Вот так мы и поддерживаем многоязычие.
Я прилетела на концерт из Стокгольма с твердым желанием приобщиться к этому чувству единения.
Сирле Сёэт,
президент главного комитета "ESTO 2025" и Всемирного центрального совета Эстонии
Я прилетела на концерт из Стокгольма с твердым желанием приобщиться к этому чувству единения. Когда юноши Артем Пахомов, Маттиас Мерелайне, Фред Лаансалу и Сильвер Робин Маримяэ, зачитывавшие связующие тексты, напомнили мне о Романе Тое, жившем за границей эстонском композиторе, хоровом дирижере и органисте, который в возрасте 100 лет встал с инвалидного кресла, когда хор мальчиков "Estonia" спел ему "Mu isamaa on minu arm", я уже не могла сдержать слез. Делиться такими общими воспоминаниями с молодыми исполнителями и зрителями в Ида-Вирумаа очень важно.
Следующим летом в Нарве можно будет спеть вместе с эстонцами со всего мира
Концерт в центре "Geneva" в Нарве при полном аншлаге был необыкновенным - аплодисменты не смолкали, а глаза зрителей были полны благодарности, радости и гордости. Мне довелось сидеть рядом с президентом Эстонского музыкального совета Ивари Илья, которого я смогла лично поблагодарить за его очень важные слова во вступлении к концерту:
"Ида-Вирумаа чрезвычайно важный для Эстонии регион, важную роль которого мы все больше осознаем благодаря его уникальной истории, богатым культурным традициям и разнообразному сообществу. Сейчас становится все более важным понять значение этого региона для всей Эстонии, построить мосты мысли и духа, которые бы соединили и наладили связи между местными жителями, общинами и другими регионами Эстонии. Это наша духовная безопасность".
Как и Эстонский музыкальный совет, руководящий комитет "ESTO 2025" мыслит в том же ключе и решил приехать с "ESTO" в Нарву и Нарва-Йыэсуу вместе в июне следующего года. Отсюда хорошо будет идти вперед вместе и петь вместе с эстонцами со всего мира 29 июня в Нарве, когда будет исполнена песня "ESTO Laul" под управлением любимых Хирво Сурва из Кохтла-Ярве и Яана Сейма из Стокгольма.
Большое спасибо всем исполнителям, организаторам, спонсорам и родителям детей за этот исключительно теплый, глубокий и звучный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии в Нарве!