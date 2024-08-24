Сирле Сёэт: Концерт в честь Дня восстановления независимости в Нарве подчеркнул объединяющую силу музыки

Хочется похвалить организаторов концерта за образцовые программки и интересные текстовые связки между музыкальными произведениями! В программках текст песен был представлен как на эстонском, так и на русском языке. Это дало всем прекрасную возможность сравнить тексты песен, открыть для себя новые слова и поразмышлять над смыслом песни. Вот так мы и поддерживаем многоязычие.

Я прилетела на концерт из Стокгольма с твердым желанием приобщиться к этому чувству единения. Сирле Сёэт,

президент главного комитета "ESTO 2025" и Всемирного центрального совета Эстонии

Я прилетела на концерт из Стокгольма с твердым желанием приобщиться к этому чувству единения. Когда юноши Артем Пахомов, Маттиас Мерелайне, Фред Лаансалу и Сильвер Робин Маримяэ, зачитывавшие связующие тексты, напомнили мне о Романе Тое, жившем за границей эстонском композиторе, хоровом дирижере и органисте, который в возрасте 100 лет встал с инвалидного кресла, когда хор мальчиков "Estonia" спел ему "Mu isamaa on minu arm", я уже не могла сдержать слез. Делиться такими общими воспоминаниями с молодыми исполнителями и зрителями в Ида-Вирумаа очень важно.

Следующим летом в Нарве можно будет спеть вместе с эстонцами со всего мира