Средняя заработная плата эстонских учителей в прошлом году выросла более чем на 420 евро - и достигла целевого показателя в 120% от средней зарплаты по Эстонии. Однако поддержание такого уровня затрудняет продолжающийся рост средней зарплаты, говорится в недавно опубликованном отчете Центра мониторинга развития.
ВЫВОД ⟩ Зарплаты учителей стремительнo выросли, но поддержание их на таком уровне может стать непосильной задачей
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико отметила, что план развития образования на 2021-2035 годы устанавливает цель: средняя заработная плата преподавателей общего и профессионального образования должна составлять 120% от средней зарплаты Эстонии. "Несомненно, радует, что цель, касающаяся заработных плат учителей, оказалась достигнута, причем раньше, чем было ранее спрогнозировано. В то же время из-за сложного состояния государственного бюджета поддержание этого уровня в ближайшие годы может оказаться непосильной задачей", - сказала Киндсико.
Банк Эстонии прогнозирует рост средней заработной платы в 2024 году на 7,4%, поэтому для поддержания уровня целевого показателя в 120%, установленного в плане развития, средняя заработная плата учителей в этом году должна составить 2362 евро.
По словам Киндсико, рост зарплаты учителей Эстонии на протяжении некоторого времени характеризуют однократные скачки вверх. "Например, в 2008 и 2023 году значительный рост заработных плат компенсировал их отставание от заработных плат других специалистов, однако большую уверенность в завтрашнем дне учителям обеспечил бы более равномерный ежегодный рост зарплат. Такая мера также повысила бы привлекательность профессии учителя", - подчеркнула она.
В своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что региональная конкурентоспособность заработных плат учителей выросла, однако между уездами сохраняются существенные различия. Например, зарплата учителя из Харьюмаа выше средней заработной платы по уезду на 13%, тогда как в Ида-Вирумаа учитель может зарабатывать на 55% выше средней заработной платы.
"Харьюмаа и Тартумаа - единственные уезды, где в 2023 году учителя зарабатывали менее 120% от средней заработной платы по уезду, но нужно помнить, что это регионы с самой высокой стоимостью жизни, в том числе с точки зрения цен на недвижимость. В то же время именно в этих двух уездах работает более половины всех эстонских учителей - порядка 10 тысяч человек. Кроме того, следует учитывать, что в Харьюмаа и Тартумаа у учителей со степенью магистра имеется больше альтернативных вариантов работы; низкий процент привязанности к работе учителем, вероятно, свидетельствует о проблемах с условиями труда и нагрузкой", - отмечает Киндсико, указывая на важные недостатки.
Поскольку на место учителя ждут прежде всего специалистов со степенью магистра, важно сравнивать зарплаты учителей с зарплатами людей с университетским образованием, подчеркивает Центр мониторинга развития. Например, средняя брутто-зарплата выпускника магистратуры в 2022 году составляла 2812 евро, а средняя брутто-зарплата учителя общеобразовательной школы была на 28% ниже этого показателя. "В Эстонии есть значительное число учителей, не обладающих степенью магистра, но все они получают похожую заработную плату, то есть требование о наличии степени магистра не приносит ощутимого дополнительного дохода", - уточнила Киндсико.
Из краткого отчета Центра мониторинга развития также выяснилось, что заработная плата учителей все-таки выше, чем средняя заработная плата других работников образования, и в 2023 году она превысила среднюю зарплату университетского преподавателя со степенью магистра.
К сведению
- Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
- Краткий отчет "Заработная плата учителей" является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития "Будущее нового поколения учителей", цель которого - разработать сценарии спроса на учителей и формирования их нового поколения до 2040 года исходя из локальных и глобальных трендов.