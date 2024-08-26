ВЫВОД Зарплаты учителей стремительнo выросли, но поддержание их на таком уровне может стать непосильной задачей

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико отметила, что план развития образования на 2021-2035 годы устанавливает цель: средняя заработная плата преподавателей общего и профессионального образования должна составлять 120% от средней зарплаты Эстонии. "Несомненно, радует, что цель, касающаяся заработных плат учителей, оказалась достигнута, причем раньше, чем было ранее спрогнозировано. В то же время из-за сложного состояния государственного бюджета поддержание этого уровня в ближайшие годы может оказаться непосильной задачей", - сказала Киндсико.

Банк Эстонии прогнозирует рост средней заработной платы в 2024 году на 7,4%, поэтому для поддержания уровня целевого показателя в 120%, установленного в плане развития, средняя заработная плата учителей в этом году должна составить 2362 евро.

По словам Киндсико, рост зарплаты учителей Эстонии на протяжении некоторого времени характеризуют однократные скачки вверх. "Например, в 2008 и 2023 году значительный рост заработных плат компенсировал их отставание от заработных плат других специалистов, однако большую уверенность в завтрашнем дне учителям обеспечил бы более равномерный ежегодный рост зарплат. Такая мера также повысила бы привлекательность профессии учителя", - подчеркнула она.

В своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что региональная конкурентоспособность заработных плат учителей выросла, однако между уездами сохраняются существенные различия. Например, зарплата учителя из Харьюмаа выше средней заработной платы по уезду на 13%, тогда как в Ида-Вирумаа учитель может зарабатывать на 55% выше средней заработной платы.