Для Майдлаской школы не удалось найти нового директора

Летом Люганузеская волостная управа объявила конкурс на поиск нового директора Майдлаской школы. По словам помощника старейшины Люганузеской волости Макса Каура, в конкурсе приняли участие три кандидата, но ни один из них не подошел. Поэтому волостная управа назначила руководителя по развитию школы Эвели Пресс исполняющей обязанности директора школы на предстоящий учебный год.

Предыдущий директор Меэлике Аброй, которая руководила школой Майдла 11 лет, покинула свой пост весной этого года из-за разногласий с волостной управой. Как утверждается, инцидент произошел 25 марта этого года, когда Макс Каур якобы позвонил Аброй и потребовал уволить одного помощника учителя детского сада Сонда. В случае если Аброй этого не сделает, Каур, по словам Аброй, якобы пообещал уволить ее саму. Несколько лет назад детские сады Майдла, Сонда и Эрра были объединены с Майдлаской школой, и директор школы также является их руководителем.