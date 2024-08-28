Полиция: пропавшая в Нарве молодая женщина благополучно нашлась

До этого родственники говорили с Валерией в последний раз по телефону 29 июля - и тогда женщина подтверждала, что с ней всё в порядке, однако не хотела раскрывать своё местоположение. С тех пор и вплоть до этого дня близкие больше не могли с ней связаться. Теперь же это удалось - и искать пропавшую всем миром больше не требуется.