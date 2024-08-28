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Полиция: пропавшая в Нарве молодая женщина благополучно нашлась

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Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

Хорошо закончилась история с пропажей и поиском 26-летней Валерии, которая покинула свой дом в Нарве еще в середине июля.

Полиция 28 августа сообщила, что с пропавшей женщиной удалось наконец связаться и поддержать с ней контакт. Другие подробности этой истории, явно затрагивающей личные взаимоотношения людей, не раскрываются.

До этого родственники говорили с Валерией в последний раз по телефону 29 июля - и тогда женщина подтверждала, что с ней всё в порядке, однако не хотела раскрывать своё местоположение. С тех пор и вплоть до этого дня близкие больше не могли с ней связаться. Теперь же это удалось - и искать пропавшую всем миром больше не требуется.

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