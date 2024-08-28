Хорошо закончилась история с пропажей и поиском 26-летней Валерии, которая покинула свой дом в Нарве еще в середине июля.
Полиция: пропавшая в Нарве молодая женщина благополучно нашлась
Полиция 28 августа сообщила, что с пропавшей женщиной удалось наконец связаться и поддержать с ней контакт. Другие подробности этой истории, явно затрагивающей личные взаимоотношения людей, не раскрываются.
До этого родственники говорили с Валерией в последний раз по телефону 29 июля - и тогда женщина подтверждала, что с ней всё в порядке, однако не хотела раскрывать своё местоположение. С тех пор и вплоть до этого дня близкие больше не могли с ней связаться. Теперь же это удалось - и искать пропавшую всем миром больше не требуется.