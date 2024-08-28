Прежний мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер вступила в новую должность

Объявляя о конкурсе на замещение должности, Департамент образования и молодежи отметил, что ищет увлеченного и инициативного координатора по образованию взрослых, который будет считать своим кровным делом деятельность, поддерживающую возможности обучения, ориентированные на взрослых жителей Ида-Вирумаа. На этом посту нужно быть пропагандистом и представителем непрерывного обучения в Ида-Вирумаа, составлять коммуникационные стратегию и план, организовывать и проводить учебные мероприятия, а также информационные и чествующие мероприятия.