Предыдущий мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер приступила к работе в Департаменте образования и молодежи на посту ида-вирумааского координатора образования взрослых, победив в конкурсе на замещение этой должности.
Прежний мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер вступила в новую должность
Объявляя о конкурсе на замещение должности, Департамент образования и молодежи отметил, что ищет увлеченного и инициативного координатора по образованию взрослых, который будет считать своим кровным делом деятельность, поддерживающую возможности обучения, ориентированные на взрослых жителей Ида-Вирумаа. На этом посту нужно быть пропагандистом и представителем непрерывного обучения в Ида-Вирумаа, составлять коммуникационные стратегию и план, организовывать и проводить учебные мероприятия, а также информационные и чествующие мероприятия.
Отстраненная в конце ноября прошлого года центристами и соцдемами от должности мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер сказала, что после продолжавшейся около года интенсивной работы на посту мэра посвятила себя семье. При поисках новой работы она хотела, чтобы деятельность была связана с содействием развитию всего Ида-Вирумаа.