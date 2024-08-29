Последствие взрыва на VKG: скончался пострадавший водитель грузовика

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каск сообщил Postimees, что ведется уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда и техники безопасности, повлекшем причинение серьезного вреда здоровью человека.

"Полиция расследует происшествие как нарушение требований охраны труда и техники безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности, но правовая оценка еще может измениться в ходе следствия", - сказал Каск.

VKG проводит и внутреннее расследование, чтобы выяснить причины несчастья и определить возможные меры по недопущению подобного. "Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных трагических случайностей в будущем", - заявила Ирина Боенко, руководящая в концерне отделом коммуникаций и маркетинга.

Как писало тогда и "Северное побережье", 13 августа на территории VKG произошел взрыв при погрузке в грузовик побочного продукта производства сланцевого масла. В результате этого машина загорелась, а водитель получил ожоги 70 процентов тела.