В Кохтла-Ярве снова выдвинут вотум недоверия высшим городским руководителям

Председатель оппозиционной фракции "Restart Kohtla-Järve" Янек Пахка зачитал заявления о недоверии, сказав, что Казело и Одинец не справляются со своими обязанностями. "Мэр Хенри Казело показал себя как некомпетентный руководитель, не справляющийся с управлением и организацией работы городского управления как учреждения, из-за чего потерял доверие значительной части членов городского собрания", - говорится в заявлении.

"Кризис доверия усугубила провалившаяся и вызывающая сомнения кадровая политика городского управления. В результате непродуманной кадровой политики на сегодняшний день в городском управлении остаются незаполненными около 15 вакансий. В отношении некоторых должностей, которые все же удалось заполнить за последние пару месяцев, у многих членов собрания возникли сомнения насчет честности и беспристрастности при формировании конкурсных комиссий".

Эдуарда Одинца критикуют за проявленное безразличие и пренебрежение к должности председателя горсобрания, а также за то, что он ничего не предпринял для того, чтобы горуправа выполняла решения и постановления, принятые собранием.

Заявление о недоверии Казело подписали семь депутатов: Янек Пахка, Денис Вершинин, Виталий Бородин, Светлана Колло, Анна Рентик, Владимир Эвве и Антон Диев. Под заявлением о недоверии Одинцу вместо Диева подписался Хендрик Агур.

Оппозиция Кохтла-Ярвеского горсобрания уже выдвигала вотумы недоверия Казело и Одинцу этой весной, но тогда они не получили поддержки большинства депутатов.

Казело и Одинец оба являются членами Социал-демократической партии Эстонии. В Кохтла-Ярве они у власти в коалиции с Центристской партией. В горсобрании, состоящем из 25 мест, коалиция имеет 13 голосов. При некоторых важных голосованиях коалицию поддерживали еще несколько депутатов.

Эдуард Одинец возглавляет городской совет с февраля 2023 года. Казело был утвержден на должность мэра в ноябре после того, как горсобрание отстранило от должности горуправу под руководством Вирве Линдер.