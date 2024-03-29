Оппозиционные депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания 28 марта официально представили заявление о недоверии двум социал-демократам в городской власти - председателю горсобрания Эдуарду Одинцу и мэру города Хенри Казело. Голосов поддержки вотума недоверия пока мало, и вопрос должен будет разрешиться 19 апреля.
Представлены заявления о недоверии двум высшим городским руководителям Кохтла-Ярве
Инициировавшие вотум недоверия депутаты обвиняют Эдуарда Одинца и Хенри Казело в использовании городских денег для личной политической рекламы, что было установлено ранее комиссией по надзору за финансированием партий.
Под заявлением о недоверии Казело 28 марта стояли восемь подписей, под заявлением о недоверии Одинцу - семь. Всего же в городском собрании Кохтла-Ярве 25 мест.
Одинца также обвиняют в нарушении порядка работы горсобрания и авторитарном стиле управления, что якобы создало недружественную и враждебную атмосферу. По мнению заявителей, Одинец проявил высокомерный сарказм по отношению к другим депутатам.
Хенри Казело упрекают в неспособности организовать работу городской управы, и особенно в той части, что касается сферы образования.
Заявления о недоверии подписали депутаты из оппозиционной фракции "Restart Kohtla-Järve". Ее председатель Янек Пахка заявил, что существует высокая вероятность того, что к вотуму недоверия присоединится еще больше депутатов. "По меньшей мере, насколько нам известно, можно получить еще два голоса", - сказал Пахка, добавив, что голосов поддержки может быть даже еще больше, благодаря депутатам из лагеря Центристской партии. "Я на 70 процентов уверен, что они придут. Но они точно не придут от соцдемов".
Давая встречный комментарий, Эдуард Одинец высказал убеждение, что нынешняя коалиция в Кохтла-Ярвеском горсобрании сильна. "У нас нормальное сотрудничество с фракцией Центристской партии, мы понимаем друг друга, находимся в постоянном контакте", - сказал Одинец, выразив мнение, что после голосования на заседании 19 апреля он продолжит исполнять обязанности председателя горсобрания, а Хенри Казело продолжит работать мэром города.
По мнению Одинца, выражение недоверия ему и Казело никоим образом не оправдано. "Я совершенно спокоен в отношении этого. Это работа оппозиции - привлечь к себе внимание. Если нет другого пути, то предъявить недоверие", - сказал Одинец.
Предъявленное ему обвинение в авторитарном управлении горсобранием и высокомерности по отношении к депутатам Одинец назвал просто субъективной оценкой. "По мнению некоторых моих коллег, я очень хорошо веду заседания горсобрания, очень конкретен и решителен, а некоторым кажется, что я саркастичен, высокомерен и заносчив. Все это сугубо личные оценки, на основании которых не разумно заявлять о недоверии. Это лишь показывает, что никаких существенных аргументов нет", - прокомментировал Одинец.
По мнению Хенри Казело, выражение ему недоверия является просто частью политической борьбы. "Я не думаю, что это оправдано", - сказал он.
Одинец и Казело на этой неделе вернули Кохтла-Ярве 150 евро, которые ранее ушли на оплату предрождественского видеопоздравления. Напомним, городских руководителей обвинили в том, что они занимались личной рекламой за городские бюджетные деньги.
- Мы решили, что не хотим это опротестовывать, хотя с заключением комиссии по контролю за финансированием политических партий мы все равно не согласны. Чтобы не заниматься этим, а заняться более важными вещами, мы перевели эти деньги в городской бюджет. Для нас эта история закончена, - сказал Одинец.