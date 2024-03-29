Представлены заявления о недоверии двум высшим городским руководителям Кохтла-Ярве

По мнению Одинца, выражение недоверия ему и Казело никоим образом не оправдано. "Я совершенно спокоен в отношении этого. Это работа оппозиции - привлечь к себе внимание. Если нет другого пути, то предъявить недоверие", - сказал Одинец.

Предъявленное ему обвинение в авторитарном управлении горсобранием и высокомерности по отношении к депутатам Одинец назвал просто субъективной оценкой. "По мнению некоторых моих коллег, я очень хорошо веду заседания горсобрания, очень конкретен и решителен, а некоторым кажется, что я саркастичен, высокомерен и заносчив. Все это сугубо личные оценки, на основании которых не разумно заявлять о недоверии. Это лишь показывает, что никаких существенных аргументов нет", - прокомментировал Одинец.

По мнению Хенри Казело, выражение ему недоверия является просто частью политической борьбы. "Я не думаю, что это оправдано", - сказал он.

Одинец и Казело на этой неделе вернули Кохтла-Ярве 150 евро, которые ранее ушли на оплату предрождественского видеопоздравления. Напомним, городских руководителей обвинили в том, что они занимались личной рекламой за городские бюджетные деньги.

- Мы решили, что не хотим это опротестовывать, хотя с заключением комиссии по контролю за финансированием политических партий мы все равно не согласны. Чтобы не заниматься этим, а заняться более важными вещами, мы перевели эти деньги в городской бюджет. Для нас эта история закончена, - сказал Одинец.