Мэру и вице-мэрам Кохтла-Ярве повысили зарплаты. Оппозиция покинула заседание в знак протеста

Согласно принятому Кохтла-Ярвеским горсобранием 29 августа решению, месячный оклад мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело повысился с 4320 до 5000 евро, а оклады трех заместителей мэра - Эвелин Данилов, Алевтины Ермаковой и Александра Кейвабу - с 3780 до 4400 евро.

Это повышение зарплат потребует от горбюджета Кохтла-Ярве дополнительно около 41 тысячи евро в год.

За повышение окладов членов горуправы проголосовали 14 из 25 депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания, большинство из которых входят в правящую коалицию Социал-демократической партии и Центристской партии. Остальные депутаты в знак протеста покинули заседание.

Председатель горсобрания Эдуард Одинец, который и предложил повысить оклады членам горуправы, обосновал это тем, что зарплаты руководителей города не повышались с 2018 года.

По словам депутата от оппозиции Маре Роозилехт, учитывая текущую экономическую ситуацию в Кохтла-Ярве, неуместно повышать зарплаты мэра и его заместителей, которые не занимают свои должности еще даже года и не проявили себя какими-либо достижениями в управлении городом.