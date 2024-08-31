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Государство о проведении интернета в обход жителей: Тойлаская волость виновата сама

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Распространение быстрого интернета на сельские регионы в рыночных условиях невозможно, поэтому государство уже несколько лет назад начало поддерживать прокладку оптоволоконных кабелей во многие места. Теперь выясняется, что в правилах есть ошибки, позволяющие на деньги государства создавать инфраструктуру там, где она не требуется.
Распространение быстрого интернета на сельские регионы в рыночных условиях невозможно, поэтому государство уже несколько лет назад начало поддерживать прокладку оптоволоконных кабелей во многие места. Теперь выясняется, что в правилах есть ошибки, позволяющие на деньги государства создавать инфраструктуру там, где она не требуется. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство экономики и коммуникаций утверждает, что Тойлаская волость сама виновата в том, что скоростной интернет проведен при поддержке государства в те места, где постоянных жителей нет, так как включила в список нуждающихся в подключении населенных пунктов также деревни, где расположены садоводческие товарищества. По утверждению же Тойла, они давно сделали предложение исключить садоводческие товарищества из списка районов, подключаемых к интернету.

Тойлаская волость отправила Министерству экономики и коммуникаций письмо, в котором обращает внимание на то, что в рамках государственной программы поддержки быстрый интернет проведен на расположенные в Конью и Валасте садовые участки, где постоянных жителей нет, в то время как широкополосного подключения уже давно ждет поселок Тойла, где тысяча жителей. 

Волостной старейшина: интернет должен прийти в те места, где проживают люди

Эве Эаст.
Эве Эаст. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст написала на прошлой неделе в Министерство экономики и коммуникаций, что в рыночных условиях быстрый интернет, вероятно, никогда не дойдет до поселка Тойла, имеющего примерно 1000 жителей.

По словам Эаст, условия нынешней меры поддержки, к сожалению, позволяют девелоперам создавать сеть в таких местах, где для этого нет необходимости, то есть нет потребителей. "Такое привлечение средств пособий Эстонии и Евросоюза не является целесообразным. Превращение садоводческих товариществ в перспективные жилые районы исключают уже общие планировки местных самоуправлений", - отметила она.

Волостной старейшина просит в дальнейшем учитывать, "чтобы сеть быстрого интернета и на самом деле доходила до тех мест, где проживают люди и испытывают ее большую нехватку".

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