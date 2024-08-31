Государство о проведении интернета в обход жителей: Тойлаская волость виновата сама

Тойлаская волость отправила Министерству экономики и коммуникаций письмо, в котором обращает внимание на то, что в рамках государственной программы поддержки быстрый интернет проведен на расположенные в Конью и Валасте садовые участки, где постоянных жителей нет, в то время как широкополосного подключения уже давно ждет поселок Тойла, где тысяча жителей.

Волостной старейшина: интернет должен прийти в те места, где проживают люди

Эве Эаст. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст написала на прошлой неделе в Министерство экономики и коммуникаций, что в рыночных условиях быстрый интернет, вероятно, никогда не дойдет до поселка Тойла, имеющего примерно 1000 жителей.

По словам Эаст, условия нынешней меры поддержки, к сожалению, позволяют девелоперам создавать сеть в таких местах, где для этого нет необходимости, то есть нет потребителей. "Такое привлечение средств пособий Эстонии и Евросоюза не является целесообразным. Превращение садоводческих товариществ в перспективные жилые районы исключают уже общие планировки местных самоуправлений", - отметила она.

Волостной старейшина просит в дальнейшем учитывать, "чтобы сеть быстрого интернета и на самом деле доходила до тех мест, где проживают люди и испытывают ее большую нехватку".