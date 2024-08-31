Министерство экономики и коммуникаций утверждает, что Тойлаская волость сама виновата в том, что скоростной интернет проведен при поддержке государства в те места, где постоянных жителей нет, так как включила в список нуждающихся в подключении населенных пунктов также деревни, где расположены садоводческие товарищества. По утверждению же Тойла, они давно сделали предложение исключить садоводческие товарищества из списка районов, подключаемых к интернету.
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Государство о проведении интернета в обход жителей: Тойлаская волость виновата сама
Тойлаская волость отправила Министерству экономики и коммуникаций письмо, в котором обращает внимание на то, что в рамках государственной программы поддержки быстрый интернет проведен на расположенные в Конью и Валасте садовые участки, где постоянных жителей нет, в то время как широкополосного подключения уже давно ждет поселок Тойла, где тысяча жителей.