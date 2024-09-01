Подготовлены предварительные варианты коридора будущего четырехполосного щоссе Таллинн-Нарва на отрезке между Хальяла и Кукрузе. Их обсудят в начале сентября с местными жителями.
Будущее четырехполосное шоссе между Хальяла и Кукрузе: людей привлекут к обсуждению
Поиск выбора мест пролегания будущего шоссе начался в апреле, и сейчас подготовлены разные альтернативные варианты, которые надо обсудить с местной общественностью.
По словам руководителя проекта спецпланировки Анне Мартин, цель заключается в том, чтобы найти место для шоссе, которое минимизирует негативное воздействие на людей и природу, но при этом будет экономически целесообразным.
- На текущем этапе планируется коридор шириной 350 метров. Затем последует этап детальной планировки, чтобы определить точное местоположение дороги. Мы рассчитываем выйти на этап планировки в 2028 году, - пояснила Мартин.
Она уточнила, что ширина дороги и необходимых для ее безопасного функционирования сооружений составят не менее 60 метров. Однако, например, при строительстве транспортных развязок, подъездных дорог, экодуков или виадуков, потребуется большее пространство.
- Для достижения подходящего решения очень важно сотрудничество с местными жителями и землевладельцами, - говорит Мартин. - Люди, которых может затронуть государственная спецпланировка Хальяла-Кукрузе, должны быть как можно быстрее и точнее информированы. Конечно, наличие личного участка земли в альтернативном коридоре трассы или в непосредственной близости от него может вызвать неудобства, но цель вовлечения и состоит в том, чтобы найти эффективные компромиссы, учитывающие интересы людей, экономики и природы.
Собрания для ознакомления с предварительными альтернативами пролегания будущего шоссе состоятся уже в ближайшие дни: 4 сентября - в Народном доме Виру-Нигула, 5 сентября - в Люганузеском общинном центре, 10 сентября - в Сымеруском центральном здании, а также 11 сентября пройдет онлайн-обсуждение.
- Подробная информация о предстоящих событиях, дополнительная информация и график доступны на сайте www.haljalakukruse.ee.
Поиск и окончательное утверждение коридора для будущего четырехполосного шоссе продлится, предположительно, до 2028 года. После этого будет необходимо собственно проектирование шоссе, на что тоже уйдет несколько лет. Сроки строительства и открытия движения по новой дороге на данный момент не анонсированы.
Ранее "Северное побережье" рассказывало, что к строительству нового шоссе, по оптимистичным прогнозам, можно будет приступить через десять лет. Работы пойдут поэтапно, весь участок шоссе протяженностью около 70 км будет готов только к 2050 году, но и это пока только прогноз. С другими участками шоссе на территории Ида-Вирумаа может быть все еще сложнее и дольше.