Будущее четырехполосное шоссе между Хальяла и Кукрузе: людей привлекут к обсуждению

Поиск выбора мест пролегания будущего шоссе начался в апреле, и сейчас подготовлены разные альтернативные варианты, которые надо обсудить с местной общественностью.

По словам руководителя проекта спецпланировки Анне Мартин, цель заключается в том, чтобы найти место для шоссе, которое минимизирует негативное воздействие на людей и природу, но при этом будет экономически целесообразным.

На этой карте красным закрашены те территории, которые рекомендовано обойти при планировании шоссейного коридора. Фото: Skepast & Puhkim

- На текущем этапе планируется коридор шириной 350 метров. Затем последует этап детальной планировки, чтобы определить точное местоположение дороги. Мы рассчитываем выйти на этап планировки в 2028 году, - пояснила Мартин.

Она уточнила, что ширина дороги и необходимых для ее безопасного функционирования сооружений составят не менее 60 метров. Однако, например, при строительстве транспортных развязок, подъездных дорог, экодуков или виадуков, потребуется большее пространство.

- Для достижения подходящего решения очень важно сотрудничество с местными жителями и землевладельцами, - говорит Мартин. - Люди, которых может затронуть государственная спецпланировка Хальяла-Кукрузе, должны быть как можно быстрее и точнее информированы. Конечно, наличие личного участка земли в альтернативном коридоре трассы или в непосредственной близости от него может вызвать неудобства, но цель вовлечения и состоит в том, чтобы найти эффективные компромиссы, учитывающие интересы людей, экономики и природы.