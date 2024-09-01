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Будущее четырехполосное шоссе между Хальяла и Кукрузе: людей привлекут к обсуждению

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Схема участка шоссе, затронутого нынешней спецпланировкой.
Схема участка шоссе, затронутого нынешней спецпланировкой. Фото: Riigi Planeeringud

Подготовлены предварительные варианты коридора будущего четырехполосного щоссе Таллинн-Нарва на отрезке между Хальяла и Кукрузе. Их обсудят в начале сентября с местными жителями.

Поиск выбора мест пролегания будущего шоссе начался в апреле, и сейчас подготовлены разные альтернативные варианты, которые надо обсудить с местной общественностью.

По словам руководителя проекта спецпланировки Анне Мартин, цель заключается в том, чтобы найти место для шоссе, которое минимизирует негативное воздействие на людей и природу, но при этом будет экономически целесообразным.

На этой карте красным закрашены те территории, которые рекомендовано обойти при планировании шоссейного коридора.
На этой карте красным закрашены те территории, которые рекомендовано обойти при планировании шоссейного коридора. Фото: Skepast & Puhkim

- На текущем этапе планируется коридор шириной 350 метров. Затем последует этап детальной планировки, чтобы определить точное местоположение дороги. Мы рассчитываем выйти на этап планировки в 2028 году, - пояснила Мартин.

Она уточнила, что ширина дороги и необходимых для ее безопасного функционирования сооружений составят не менее 60 метров. Однако, например, при строительстве транспортных развязок, подъездных дорог, экодуков или виадуков, потребуется большее пространство.

- Для достижения подходящего решения очень важно сотрудничество с местными жителями и землевладельцами, - говорит Мартин. - Люди, которых может затронуть государственная спецпланировка Хальяла-Кукрузе, должны быть как можно быстрее и точнее информированы. Конечно, наличие личного участка земли в альтернативном коридоре трассы или в непосредственной близости от него может вызвать неудобства, но цель вовлечения и состоит в том, чтобы найти эффективные компромиссы, учитывающие интересы людей, экономики и природы.

Собрания для ознакомления с предварительными альтернативами пролегания будущего шоссе состоятся уже в ближайшие дни: 4 сентября - в Народном доме Виру-Нигула, 5 сентября - в Люганузеском общинном центре, 10 сентября - в Сымеруском центральном здании, а также 11 сентября пройдет онлайн-обсуждение.

  • Подробная информация о предстоящих событиях, дополнительная информация и график доступны на сайте www.haljalakukruse.ee.

Поиск и окончательное утверждение коридора для будущего четырехполосного шоссе продлится, предположительно, до 2028 года. После этого будет необходимо собственно проектирование шоссе, на что тоже уйдет несколько лет. Сроки строительства и открытия движения по новой дороге на данный момент не анонсированы.

Ранее "Северное побережье" рассказывало, что к строительству нового шоссе, по оптимистичным прогнозам, можно будет приступить через десять лет. Работы пойдут поэтапно, весь участок шоссе протяженностью около 70 км будет готов только к 2050 году, но и это пока только прогноз. С другими участками шоссе на территории Ида-Вирумаа может быть все еще сложнее и дольше.

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