Кивиылиская государственная школа , образованная в результате объединения Кивиылиской 1-й средней школы, Кивиылиской русской школы и Люганузеской школы, в понедельник начала учебный год совместным торжественным актом на центральной площади города Кивиыли. В школе 569 учеников и 43 первоклассника, из них двое учатся в Люганузе и 41 - в Кивиыли.

- Этот учебный год особенный и исторический не только в Кивиыли, но и в образовательной жизни всей Эстонии, ведь в ставшей вновь независимой Эстонии впервые все ученики первых классов и детсадовские группы будут учиться и заниматься на эстонском языке. На эстоноязычное обучение переходят также четвертые классы, - сказала участвовавшая в торжественном акте канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс.