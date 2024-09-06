Новым руководителем дочернего предприятия "Eesti Energia" "Enefit Power", управляющего расположенными в Ида-Вирумаа шахтами, заводами масел и электростанциями, станет возглавляющий сейчас стратегическое подразделение "Eesti Energia" Лаури Карп, который сменит на вышеуказанной должности Андреса Вайнола.
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Руководителем крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа станет Лаури Карп
Кроме того, вступающий в должность 7 сентября Лаури Карп станет членом правления "Eesti Energia".
По словам председателя правления "Eesti Energia" и совета "Enefit Power" Андруса Дурейко, задачей Лаури Карпа будет сделать "Enefit Power" прибыльным, жизнеспособным и конкурентоспособным крупным промышленным предприятием с четким планом на будущее.