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Руководителем крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа станет Лаури Карп

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Ранее Лаури Карп был связан в Ида-Вирумаа с принадлежащим его тестю Тийту Вяхи и супруге Эвелин "Silmet Grupp", в совет которого входил около 14 лет.
Ранее Лаури Карп был связан в Ида-Вирумаа с принадлежащим его тестю Тийту Вяхи и супруге Эвелин "Silmet Grupp", в совет которого входил около 14 лет. Фото: Eesti Energia

Новым руководителем дочернего предприятия "Eesti Energia" "Enefit Power", управляющего расположенными в Ида-Вирумаа шахтами, заводами масел и электростанциями, станет возглавляющий сейчас стратегическое подразделение "Eesti Energia" Лаури Карп, который сменит на вышеуказанной должности Андреса Вайнола.

Кроме того, вступающий в должность 7 сентября Лаури Карп станет членом правления "Eesti Energia".

По словам председателя правления "Eesti Energia" и совета "Enefit Power" Андруса Дурейко, задачей Лаури Карпа будет сделать "Enefit Power" прибыльным, жизнеспособным и конкурентоспособным крупным промышленным предприятием с четким планом на будущее.

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