Фасад музея привели в порядок и покрасили в нежный желтый цвет, что гармонирует с близстоящими домами и соответствует большинству построек старой части города, возведенных в 1940-50-х годах. Здание также получило новую крышу, строители привели в порядок цоколь - на все реконструкционные работы город затратил 135760 евро с НДС. Все средства из городского бюджета.
Крыша, цоколь и фасад в исторических тонах ⟩ Фасад Силламяэского музея готов, но работы на территории продолжаются
Обновленное здание радует глаз - об этом мечтали очень давно. После завершения строительства тематического парка "Таинственный город", что обошлось около полутора миллионов евро, обшарпанные стены еще больше мозолили глаза. Поэтому в бюджет текущего года городские власти заложили необходимую сумму на реновацию, которую проводили одновременно три фирмы - ТОО "Vekoolis" занималось фасадом, цоколем - АО "Vant", ремонт крыши выполнили строители ТОО "Proffsistem". Все справились в срок, и старт нового сезона в музее состоялся в нарядной обстановке.
Музей был окутан лесами почти все лето, но, по словам руководителя Елены Антушевой, это не отпугивало гостей. Вся музейная деятельность продолжалась, неудобства, связанные с ремонтом, конечно, были, но она надеется, что ощущали их лишь сотрудники - посетители приходили, смотрели выставки, знакомились с новыми экспозициями, заказывали экскурсии и прочее.