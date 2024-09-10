Крыша, цоколь и фасад в исторических тонах Фасад Силламяэского музея готов, но работы на территории продолжаются

Обновленное здание радует глаз - об этом мечтали очень давно. После завершения строительства тематического парка "Таинственный город", что обошлось около полутора миллионов евро, обшарпанные стены еще больше мозолили глаза. Поэтому в бюджет текущего года городские власти заложили необходимую сумму на реновацию, которую проводили одновременно три фирмы - ТОО "Vekoolis" занималось фасадом, цоколем - АО "Vant", ремонт крыши выполнили строители ТОО "Proffsistem". Все справились в срок, и старт нового сезона в музее состоялся в нарядной обстановке.