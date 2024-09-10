С обликом нового здания школы Тойла определятся в начале следующего года

- Прежде всего с помощью архитектора-консультанта необходимо определить исходные задачи архитектурного конкурса. Консультант также поможет собрать жюри и будет участвовать в работе до принятия окончательного решения, - пояснил советник по развитию Тойлаской волости Мехис Луус. - Срок подачи конкурсных работ в самом крайнем случае придется на конец года, - добавил он.