Волость Тойла ударила по рукам с Союзом архитекторов Эстонии, который поможет подготовить и организовать конкурс проектов здания Тойлаской основной школы. Строительство нового здания школы на 180 мест должно быть завершено в 2027 году.
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С обликом нового здания школы Тойла определятся в начале следующего года
- Прежде всего с помощью архитектора-консультанта необходимо определить исходные задачи архитектурного конкурса. Консультант также поможет собрать жюри и будет участвовать в работе до принятия окончательного решения, - пояснил советник по развитию Тойлаской волости Мехис Луус. - Срок подачи конкурсных работ в самом крайнем случае придется на конец года, - добавил он.
Согласно текущему плану, жюри выберет победителя в феврале следующего года. Как только будет известно архитектурное решение для нового здания школы, можно будет приступить к проектированию.