МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.09-19.09 Куда пойти в будни и на выходных

Пятница, 13 сентября

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - ФК "Kuressaare U21".

Суббота, 14 сентября

* В Кивиылиском приключенческом центре с 10.00 - покорение кивиылиской горы на мотоцикле, 5-й этап. Билет - 10 евро.

* В Йыхви в 10.45 - Йыхвиский народный бег. Центр соревнований - на стадионе имени Хейно Липпа.

* В Кивиыли на стадионе "Arena" с 11.00 до 13.00 - спортивный день для всей семьи.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - "Ganvix JK" (Тюри).

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Helios" (Тарту).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) - ФК "Kuusalu Kalev".

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Nõmme Kalju FC U21".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Vipers" (Таллинн).

Воскресенье, 15 сентября

* В Кохтла-Ярве в конференц-зале спортцентра "Wiru" в 11.00 - I шахматный турнир СК "Диагональ" - IV турнир памяти Аво Пуста.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; дуплет.

Вторник, 17 сентября