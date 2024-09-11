Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.09-19.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 12 сентября
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 14.00 - творческая встреча с художницей Юлией Янченко. Между всеми участниками будет разыграна лотерея.
Пятница, 13 сентября
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - ночной киносеанс: 20.00 - "Hüvasti, NSVL!" / "Прощай, СССР!", 22.00 - "Parfüümid" / "Мадам Парфюмер". Бесплатно.
Суббота, 14 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Тойла на бывшей площади Фёренхофа, т.е. на парковке парка Тойла в 21.00 - автокинотеатр. Бесплатно.
Воскресенье, 15 сентября
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 13.00 - концерт органной музыки: выступают Бригитта-Селестине Петропавлова (Германия, Штутгарт; выпускница Ахтмеской школы искусств). В программе: Муффат, Кабанильес, Бах, Сюда, Куперен и Элгар. Концерт посвящается 30-летию Ахтмеской школы искусств. Бесплатно.
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - окончание сезона: концерт-сюрприз, имя исполнителя выяснится на месте. Билет - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Информация о предварительной продаже - на домашней странице. Работает кафе. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Среда, 18 сентября
* В Нарвской художественной галерее в 17.30 - экскурсия по выставке "Комната икон". Билет - 6-8 евро.
СПОРТ
Четверг, 12 сентября
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 14.30 - легкоатлетический этап юношеской Золотой лиги Ида-Вирумаа.
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Старт и финиш - на парковке Эстонского шахтного музея. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 13 сентября
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - ФК "Kuressaare U21".
Суббота, 14 сентября
* В Кивиылиском приключенческом центре с 10.00 - покорение кивиылиской горы на мотоцикле, 5-й этап. Билет - 10 евро.
* В Йыхви в 10.45 - Йыхвиский народный бег. Центр соревнований - на стадионе имени Хейно Липпа.
* В Кивиыли на стадионе "Arena" с 11.00 до 13.00 - спортивный день для всей семьи.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - "Ganvix JK" (Тюри).
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Helios" (Тарту).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) - ФК "Kuusalu Kalev".
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Nõmme Kalju FC U21".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Vipers" (Таллинн).
Воскресенье, 15 сентября
* В Кохтла-Ярве в конференц-зале спортцентра "Wiru" в 11.00 - I шахматный турнир СК "Диагональ" - IV турнир памяти Аво Пуста.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; дуплет.
Вторник, 17 сентября
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.15 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).
Четверг, 19 сентября
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 15.00 - легкоатлетический этап юношеской Золотой лиги Ида-Вирумаа.
* В Вока с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 12 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - "Asi tahab arutamist: Jõhvi heakord" / "Вопрос требует обсуждения: Йыхви - в порядок", встреча с членами и специалистами Йыхвиского волостного управления.
* В Нарве в кафе "Белая тыква" (ул. Лаврецова, 8) в 19.00 - спектакль-квест "Падение дома Ашеров". Билет - 27 евро, на двоих человек - 50 евро.
Суббота, 14 сентября
* На хуторе Рабаталу деревни Метскюла Алутагузеской волости в 11.00 - свободный от смарт-устройств день для взрослых.
* На Йыхвиском аэродроме с 11.00 до 18.00 - Йыхвиский летный день. Выставочная зона летательных средств, торговые ряды, детская зона. Концертная программа: 13.00 - концерт молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии, 14.00 - "Kratt", фолк-бенд Кохтла-Ярвеской гимназии, 17.00 - "Traffic". Бесплатно.
* В Нарве в торговом центре "Фама" с 12.00 до 15.00 - праздник по случаю 18-летия торгового центра "Фама": концерты, мастер-классы, настольный теннис, настольные игры, лотерея.
* На реке Нарва - соревнования по ловле рыбы "Narva lõhe 2024" / "Нарвский лосось - 2024", день первый: 14.00-15.00 - регистрация на площадке по ул. Графова, 21, 15.00-19.00 - время соревнований. Плата за участие - 40 евро, для детей - бесплатно. Информация по тел. 504 0777, endrik.kalastaja@mail.ee.
* В клубе "Ахтме" - открытые уроки по танцу бачата для начинающих: 17.30-18.45 - "Lady Style", соло, девушки (10 евро); 19.00-20.30 - партнеры (15 евро). Без регистрации. Информация: info@ahtmeklubi.ee.
Воскресенье, 15 сентября
* На реке Нарва - соревнования по ловле рыбы "Narva lõhe 2024" / "Нарвский лосось - 2024", день второй: 7.30-8.00 - регистрация на площадке по ул. Графова, 21, 8.00-12.00 - время соревнований, 13.00 - награждение. Плата за участие - 40 евро, для детей - бесплатно. Информация по тел. 504 0777, endrik.kalastaja@mail.ee.
Среда, 18 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Количество мест ограничено, просим зарегистрироваться: тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 19 сентября
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Захватите с собой свои самые яркие и ностальгические заготовки - приятно вместе попробовать новые вкусы и завязать беседу.
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