Резиновая школа: директор набрала учащихся сверх здравого смысла - и может теперь рассчитывать на повышенную зарплату

Нарвская Кесклиннаская основная школа с сентября снова распахнула двери своего исторического здания , которое два года перестраивалось, перекрашивалось и переоснащалось. Обновление школьного дома до неузнаваемости стоило налогоплательщикам без малого 25 миллионов евро, так что теперь это самая дорогая и переполненная людьми школа региона.

Реконструированные школьный дом, спортзал и абсолютно новая пристройка рассчитаны по проекту на 864 учебных места, но нынче в сентябре сюда пришли 943 ребенка. То есть учащихся зачислили на девять процентов, или приблизительно на три класс-комплекта, больше, нежели допустимо. Понятно, что и учителей нужно больше. Все это грозит дефицитом квадратных метров в коридорах, парт в классах, крючков в гардеробе, столов, стульев, приборов в столовой и так далее. Также неизбежна повышенная нагрузка на вентиляцию, туалеты и здание в целом.