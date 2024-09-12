Действующий в Нарве порядок оплаты труда педагогов гласит: в школах с более чем девятьюстами учащихся директор получает максимально большое вознаграждение. В заново открывшейся после двухлетнего ремонта Нарвской Кесклиннаской школе учеников набрали так много, что это уже за гранью здравого смысла и установленной нормы. Цена же тому такова, что в некоторых классах не всем хватило учебных материалов, а на уроки физкультуры дети вынуждены ходить по улицам по полкилометра в один конец.
Резиновая школа: директор набрала учащихся сверх здравого смысла - и может теперь рассчитывать на повышенную зарплату
Нарвская Кесклиннаская основная школа с сентября снова распахнула двери своего исторического здания, которое два года перестраивалось, перекрашивалось и переоснащалось. Обновление школьного дома до неузнаваемости стоило налогоплательщикам без малого 25 миллионов евро, так что теперь это самая дорогая и переполненная людьми школа региона.
Реконструированные школьный дом, спортзал и абсолютно новая пристройка рассчитаны по проекту на 864 учебных места, но нынче в сентябре сюда пришли 943 ребенка. То есть учащихся зачислили на девять процентов, или приблизительно на три класс-комплекта, больше, нежели допустимо. Понятно, что и учителей нужно больше. Все это грозит дефицитом квадратных метров в коридорах, парт в классах, крючков в гардеробе, столов, стульев, приборов в столовой и так далее. Также неизбежна повышенная нагрузка на вентиляцию, туалеты и здание в целом.