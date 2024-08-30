ГАЛЕРЕЯ Самая дорогая школа Нарвы представлена налогоплательщикам и официально открыта

Реконструкция исторического здания Нарвской Кесклиннаской школы, построенного первоначально в 1926 году и перестроенного в 1950-м, а также возведение новой пристройки к нему начались в 2022 году. Однако уже с осени 2021 года в ожидании прихода строителей школа работала на замещающих площадях в двух разных районах Нарвы. Теперь капитально обновленная и полностью переоснащенная она готова вновь на прежнем месте распахнуть свои двери для учеников.

Реконструированное здание рассчитано на 864 учебных места, но нынче в сентябре оно примет более 940 детей - настолько большой интерес у нарвитян к этой полностью преобразившейся и ставшей очень современной школе. Кроме того, сюда пришли учащиеся из закрывшейся Нарвской Солдинаской школы.

Прежде трехэатажное школьное здание дополнилось полноценным мансардным этажом. Вдобавок появилась новая пристройка с просторным залом, столовой, библиотекой и прозрачными стеклянными стенами. Короче говоря, от прежней школы не осталось буквально ничего, кроме как фасады и с трудом узнаваемые старые несущие стены.

Суммарный бюджет реконструкции Нарвской Кесклиннаской школы, включающий не только строительные, но и все прочие работы, а также оснащение, превысил 24,8 миллиона евро. Из них 14,5 миллиона - поддержка государства, остальное - деньги Нарвы.

Начало стройки задержалось