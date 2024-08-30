Нарвская Кесклиннаская школа снова распахнула двери своего исторического здания, которое два года перестраивалось, перекрашивалось, переоснащалось. Обновление школьного дома до неузнаваемости обошлось налогоплательщикам в сумму без малого 25 миллионов евро.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самая дорогая школа Нарвы представлена налогоплательщикам и официально открыта
Реконструкция исторического здания Нарвской Кесклиннаской школы, построенного первоначально в 1926 году и перестроенного в 1950-м, а также возведение новой пристройки к нему начались в 2022 году. Однако уже с осени 2021 года в ожидании прихода строителей школа работала на замещающих площадях в двух разных районах Нарвы. Теперь капитально обновленная и полностью переоснащенная она готова вновь на прежнем месте распахнуть свои двери для учеников.
Реконструированное здание рассчитано на 864 учебных места, но нынче в сентябре оно примет более 940 детей - настолько большой интерес у нарвитян к этой полностью преобразившейся и ставшей очень современной школе. Кроме того, сюда пришли учащиеся из закрывшейся Нарвской Солдинаской школы.
Прежде трехэатажное школьное здание дополнилось полноценным мансардным этажом. Вдобавок появилась новая пристройка с просторным залом, столовой, библиотекой и прозрачными стеклянными стенами. Короче говоря, от прежней школы не осталось буквально ничего, кроме как фасады и с трудом узнаваемые старые несущие стены.
Суммарный бюджет реконструкции Нарвской Кесклиннаской школы, включающий не только строительные, но и все прочие работы, а также оснащение, превысил 24,8 миллиона евро. Из них 14,5 миллиона - поддержка государства, остальное - деньги Нарвы.
Начало стройки задержалось
Нарвская Кесклиннаская тогда еще муниципальная гимназия с осени 2021 года работала на удаленных временных площадях, ожидая реконструкции своего главного здания. Поначалу предполагали, что в обновленный дом школа вернется через два академических года - к сентябрю 2023 года. Однако быстрому началу работ помешали кратно подорожавшее строительство, вынужденное повторное проведение тендера и поиск Нарвой дополнительных денег.
Изначально в 2016 году предполагали, что стоимость работ составит порядка 6 миллионов евро, из которых до 5 миллионов покроет государство из денег Европейского фонда регионального развития. Однако при дальнейшем планировании и в ходе тендеров выяснялось, что строительные цены растут стремительно - и в 2022 году стоимость реновации Нарвской Кесклиннаской основной школы была оценена строительной компанией в 20,8 миллиона евро, считая с налогом с оборота.
Ненадолго зависший денежный вопрос разрешился положительно весной 2022 года, когда правительство Эстонии выделило Нарве немногим более 14,5 миллиона евро на этот проект. Вдобавок сама Нарва изыскала возможность взять из собственного бюджета более 8 миллионов. В итоге суммарный бюджет проекта оценивается сегодня в 24,8 миллиона евро.
Уже в 2023 году по соседству с достраивавшимся тогда домом Нарвской Кесклиннаской школы заработала совершенно новая Нарвская госгимназия. Обе они были спроектированы и по очереди построены как единый образовательный комплекс на улице Александра Пушкина.
Комплекс зданий для основной школы и гимназии в центре Нарвы теперь окончательно достроен на основе оригинальной архитектурной концепции "Tahvel" от бюро "Salto", которая победила в конкурсе в 2019 году.