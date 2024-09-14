Члена правления нарвского округа Центристской партии Михаила Паншина (35), известного своей активностью в социальных сетях, исключили из партийных рядов, о чем проинформировал новостной портал Rus.ERR.
Нарвского активиста исключили из Центристской партии
Нарвитянин Михаил Паншин, известный прежде всего своими публикациями в соцсетях, состоял в Центристской партии Эстонии с марта 2021 года. Исключен из партии с 10 сентября 2024 года - это сделано по предложению нарвского партийного округа.
Паншин и ранее говорил, что исключить его из рядов Центристской партии собираются за прямолинейные критические высказывания, в том числе за поддержку мнения бывшего директора Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина.