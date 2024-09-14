ФОТОГАЛЕРЕЯ На аэродроме в Йыхви прошел летный день, которому благоволила хорошая летная погода

После годичного перерыва в Йыхви вновь собрались любители авиации. Инициатором проведения летного дня на этот раз выступил руководитель НКО "Ida Event" Эрик Сечков. Ранее на этой неделе он рассказывал "Северному побережью", что мечтал развить традицию, начатую еще три года назад.

- Мне очень понравилось это мероприятие необычного формата, в команде организаторов которого мне удалось поучаствовать в прошлые годы, - рассказал Сечков. - Видел, что оно привлекает многих людей и не только местных. Поэтому написал проект, который получил поддержку Фонда интеграции и Йыхвиской волости.

Полеты на вертолете нынче стали одним из самых популярных развлечений Дня авиации в Йыхви. Желающих оказалось так много, что быстро выстроилась очередь, как сообщил новостной портал Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

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