В субботу, 14 сентября, участники Йыхвиского народного забега пробежали как по улицам города, так и по парку, а также преодолели пару сотен метров по проходам между магазинами внутри "Pargi Keskus".
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Йыхвиский народный бег собрал четыреста приверженцев активного образа жизни. Победил действующий чемпион Эстонии
На зачетные дистанции 5 и 10 км вышли в общей сложности 203 спортсмена и любителя бега.
Кроме того, в программе мероприятия были детский забег на 2 км и короткий малышовый забег, собравшие в общей сложности более 170 юных участников.
Еще 29 человек пришли на старт на йыхвиский стадион Хейно Липпа, чтобы пройти дистанцию бодрым прогулочным шагом.
Правда, в сумме эти числа не перебили рекорд по количеству участников йыхвиского народного забега, установленный годом ранее: в сентябре 2023 участников насчитали 470.
Смотрите фотогалерею "Северного побережья"!
Итак, на основной десятикилометровой дистанции нынче раньше всех остальных оказался у финишной ленты самый скоростной сейчас ида-вирусец Денис Шалкаускас из Кохтла-Ярве. Секундомер зафикисровал его победное время - 32.42.
Десять километров по асфальту - коронная дистанция Шалкаускаса, и не далее как неделей ранее он завоевал в Таллинне титул чемпиона Эстонии в уличном беге на 10 км. Тогда, в прошлую субботу, его чемпионское время на этой дистанции было 31.01.
Напомним, минувшей весной Шалкаускас завершил свою короткую карьеру на посту вице-мэра Кохтла-Ярве, чтобы иметь возможность уделить больше внимания беговым тренировкам. Как результат такого карьерного решения - он уже летом стал чемпионом Эстонии в беге на 1500 м.
Теперь Шалкаускас поступил на работу учителем физкультуры в Силламяэскую эстонскую основную школу.
В женском зачете триумфатором Йыхвиского народного бега стала Марит Хийемаа из Раквере, накрутившая по Йыхви 10 километров за 40.33.
На пятикилометровой трассе лучшее время показал среди бегунов-мужчин Рико Круус из Раквере (17.23), а среди бегуний - Александра Артамонова из Силламяэ (21.19).
Подробнее об организации Йыхвиского народного бега "Северное побережье" писало несколькими днями ранее.
Результаты всех участников можно узнать на веб-сайте ЗДЕСЬ.