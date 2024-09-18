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Полиция прекратила производство о проступке в отношении вице-мэра Кохтла-Ярве Александра Кейвабу

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Полиция нашла, что в действиях вице-мэра Кохтла-Ярве Александра Кейвабу отсутствовали признаки проступка, когда он ходатайствовал о повышении зарплаты подчиненного ему работника, с которым он имеет семейные связи.
Полиция нашла, что в действиях вице-мэра Кохтла-Ярве Александра Кейвабу отсутствовали признаки проступка, когда он ходатайствовал о повышении зарплаты подчиненного ему работника, с которым он имеет семейные связи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Полиция прекратила начатое в апреле производство о проступке в отношении вице-мэра Кохтла-Ярве Александра Кейвабу в связи с возможным нарушением ограничения на действия, найдя, что в расследовавшемся эпизоде отсутствуют признаки проступка.

Расследование касалось эпизода, согласно которому выбранный в конце ноября вице-мэром Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Александр Кейвабу спустя несколько недель подал мэру ходатайство о повышении зарплаты некоторым работникам городской службы развития и хозяйства. В списке был также состоящий с ним в родстве работник. Кейвабу объяснил повышение зарплаты тем, что основная зарплата этого работника неконкурентоспособна по сравнению с зарплатами специалистов как в других учреждениях, так и в горуправлении.

Мэр Хенри Казело в начале нового года внес изменение в трудовой договор с этим работником, назначив ему новую зарплату в размере 1300 евро.

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