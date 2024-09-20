Построенный на месте запруды рыбопровод открыл для мигрирующей из моря в реку рыбы доступ в среднее и верхнее течение реки Пуртсе.

- В школе на уроках природоведения нам рассказывали о вещах, которые на протяжении нашей жизни наверняка не случатся. Одной из них была расчистка реки Пуртсе, - заметил директор Агентства окружающей среды уроженец Ляэне-Вирумаа Таймар Ала.

Развитие и желание оказались сильнее тогдашних знаний, признался он в понедельник, стоя на берегу новоиспеченного рыбопровода на реке Пюсси.