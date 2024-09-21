По словам режиссера и продюсера Павла Гаврилина, работа над трейлером к будущему фильму, который создатели намерены разместить на "Netflix", еще продолжается, а пока на экране представили результат нескольких съемочных дней, проведенных в начале этого месяца в Ида-Вирумаа. На презентацию пригласили причастных к процессу съемок людей, но скоро этот ролик сможет увидеть и широкая публика - его покажут в конце сентября на фестивале антивоенного кино AWIFF, точную дату и программу которого скоро объявят.
Мрачные тайны над Йыхви ⟩ В Йыхви состоялась премьера тизера будущего триллера
"Ювенальный инспектор: тень над Йыхви" по задумке создателей должен стать психологическим триллером, в центре которого трагический инцидент в маленьком городке, приводящий к углублению в мрачные тайны, скрывающиеся за провинциальной идиллией. Дорожный указатель "Йыхви", мимо которого проносится красный "Икарус" и с которого начинается тизер, указывает на то, что действие происходит в эстонском городке. На самом деле от Йыхви в этом фильме - только название, и это идея продюсера Павла Гаврилина, желающего прославить как можно шире город, в котором он живет более десяти лет и мечтает о том, чтобы киношная жизнь здесь кипела.
Все события в будущей картине - выдуманные. Фильм основан на произведении Говарда Филлипса Лавкрафта "Тень над Иннсмутом", написанном в 1931 году. Киношники приблизили описанные автором события к последним годам советской Эстонии, по словам Гаврилина, это примерно 1988 год.