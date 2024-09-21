Мрачные тайны над Йыхви В Йыхви состоялась премьера тизера будущего триллера

"Ювенальный инспектор: тень над Йыхви" по задумке создателей должен стать психологическим триллером, в центре которого трагический инцидент в маленьком городке, приводящий к углублению в мрачные тайны, скрывающиеся за провинциальной идиллией. Дорожный указатель "Йыхви", мимо которого проносится красный "Икарус" и с которого начинается тизер, указывает на то, что действие происходит в эстонском городке. На самом деле от Йыхви в этом фильме - только название, и это идея продюсера Павла Гаврилина, желающего прославить как можно шире город, в котором он живет более десяти лет и мечтает о том, чтобы киношная жизнь здесь кипела.