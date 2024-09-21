ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Тармо Пост

Однако в том же обращении к школьной семье Пост также признал, что последние два года были одними из самых трудных в его трудовой жизни и что надзор министерства за деятельностью школы в течение почти целого года добавил немало стресса к обычной школьной жизни. Составленный весной по результатам надзора акт не пощадил Поста. Руководство эстонской школой, большинство учеников которой из русскоязычных семей, является серьезным испытанием для любого директора школы.

Два года назад Тармо Пост взял на себя руководство Ярвеской школой, зная, что скоро начнется строительство нового здания школы. Однако на самом деле эти два года были потрачены на ожесточенное противостояние министерства и городских властей из-за местоположения школьного здания.

Одним из главных наследий Тармо Поста в школьной жизни является то, что он подбадривал учеников больше двигаться и ездить в школу на велосипеде. Организованный в эту субботу под его руководством триатлон в бассейне Кохтла-Ярве является прощальным мероприятием. Огромное спасибо за эти два года!