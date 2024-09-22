Связи Нарвы с Таджикистаном закрепят еще одним гостевым визитом

Визит делегации из Таджикистана включает встречу с мэром Нарвы и осмотр местных бизнес-площадок. Еще одним событием станет участие делегации в бизнес-конференции, которая пройдет 2 октября в Нарвском доме культуры "Ругодив".

Мэр Нарвы сообщил, как пишет RusDelfi, что таджикские инвесторы проявили интерес к открытию текстильного предприятия или производства по обработке натурального камня на базе таджикского сырья. Для этих целей он им предложил рассмотреть площади в промпарке "Intec-Nakro".

Как писало ранее "Северное побережье", мэр Нарвы Яан Тоотс весной 2024 года провел несколько дней в командировке в Республику Таджикистан, целью которой заявлялось развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном. В действительности интерес к сотрудничеству проявили таджикские правительственные структуры и частный бизнес, так что глава Нарвы представлял скорее их интересы.

"Глупой историей" назвала ту поездку Яана Тоотса экс-мэр Нарвы и лидер оппозиции Катри Райк. Она напомнила, что Таджикистан точно не является стратегическим партнером Эстонии.