СОВЕТ ПО ПРЕССЕ "Северное побережье" не нарушило хорошую журналистскую традицию

Владимир Чужас пожаловался в Совет по прессе на то, что заголовок создает негативный образ одной из сторон статьи и читатель понимает из заголовка, будто кохтла-ярвеская городская власть ликвидировала политического соперника и это стало главной причиной отзыва члена правления "OSK Grupp". По утверждению жалобщика, это не соответствует истине, так как члена правления "OSK Grupp" отозвали, опираясь на результаты надзора, а не потому, что он является чьим-то конкурентом.

Жалобщик находит, что газета не описала события объективно, а преднамеренно создала негативный образ кохтла-ярвеской городской власти. Кроме того, искажена также истина - горуправление отзывом не занималось. Жалобщик добавил, что члена правления отозвал совет предприятия.

"Северное побережье" ответило Совету по прессе, что совет "OSK Grupp", как муниципального предприятия, является в практике руководства городом Кохтла-Ярве политическим органом, а также неотъемлемой частью городской власти: через месяц с небольшим после последней смены власти нынешнее Кохтла-Ярвеское горуправление своим распоряжением отозвало всех прежних членов совета "OSK Grupp" и назначило новыми членами совета Владимира Чужаса, Валерия Корба и Сергея Бучинского, которые являются членами горсобрания и входят во властный союз. Газета находит, что, исходя из этого, решение совета муниципального предприятия всячески уместно обобщенно считать решением городской власти.

В своей статье газета предоставила слово троим связанным с городской властью людям и предложила возможность конкретно объяснить причины отстранения руководителя муниципального предприятия. В интересах уравновешенности статьи газета привела в заголовке тот факт, что городские власти отстранили от должности руководителя городского муниципального предприятия политического конкурента. Газета отметила, что это соответствует истине, так как отстраненный входит в оппозицию.

Совет по прессе решил, что "Северное побережье" не нарушило кодекс журналистской этики. По оценке Совета по прессе, заголовок статьи не вводит в заблуждение, а соответствует написанному в статье.

Совет по прессе находит, что статья не создает негативный образ городской власти и не искажает истину: городская власть непосредственно связана с отзывом члена правления, так как речь идет о муниципальном предприятии, в совет которого входят коалиционные политики.