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Речи политиков о четырехполосном шоссе в Ида-Вирумаа остаются сказками

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Нынешним летом Департамент транспорта тоже выполнял небольшие ремонтные работы на шоссе между Йыхви и Нарвой, однако строительство нового четырехполосного шоссе откладывается из года в год.
Нынешним летом Департамент транспорта тоже выполнял небольшие ремонтные работы на шоссе между Йыхви и Нарвой, однако строительство нового четырехполосного шоссе откладывается из года в год. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хотя баллотирующиеся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа политики в ходе своих предвыборных кампаний с начала века обещали отстаивать строительство четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой, пока нет никаких признаков того, что строительство хотя бы первых километров может начаться в ближайшие годы.

Предварительный проект первого более крупного, 10-километрового участка, который простирается от западной окраины Йыхви до перекрестка Тойла, уже готов. Проектный руководитель Департамента транспорта Кайе Круусмаа, представившая этот проект на Йыхвиской конференции по развитию в июне 2022 года вместе с мультимедийным фильмом, показавшим, как будет выглядеть будущая магистраль и ее транспортные развязки, предположила тогда, что строительство может начаться в 2025 году. На участке дороги запланировано несколько новых двухуровневых транспортных развязок, коллекторные дороги с перекрестками с круговым движением, мосты, тоннель, экодукт и велопешеходные дороги.

Потребность есть, денег нет

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