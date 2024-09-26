Речи политиков о четырехполосном шоссе в Ида-Вирумаа остаются сказками

Предварительный проект первого более крупного, 10-километрового участка, который простирается от западной окраины Йыхви до перекрестка Тойла, уже готов. Проектный руководитель Департамента транспорта Кайе Круусмаа, представившая этот проект на Йыхвиской конференции по развитию в июне 2022 года вместе с мультимедийным фильмом, показавшим, как будет выглядеть будущая магистраль и ее транспортные развязки, предположила тогда, что строительство может начаться в 2025 году. На участке дороги запланировано несколько новых двухуровневых транспортных развязок, коллекторные дороги с перекрестками с круговым движением, мосты, тоннель, экодукт и велопешеходные дороги.