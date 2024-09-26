Нарвский департамент городского хозяйства сообщил, что в течение октября и ноября будут производиться работы по сносу гаражей по улице Харидусе, 32, то есть рядом с территорией бывшего детского сада "Колобок".
В центре Нарвы к зиме снесут старые гаражи
Во время работ по сносу, как сообщают городские чиновники, может быть повышен уровень шума и запыленности, а также будет затруднено движение в том месте пешеходов и транспорта.
Работы будет производить ТОО "Balti Rent".
Как писало "Северное побережье" четыре года назад, власти Нарвы придумали построить новую общественную зону отдыха на месте бывшего детсада "Колобок" по улице Харидусе, 30.