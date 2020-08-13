В центре Нарвы на месте детсада будет зона отдыха - землю решили не продавать

Нарвский департамент городского хозяйства объявил тендер для получения эскизного проекта зоны отдыха по ул. Харидузе, 30. Речь о территории бывшего детсада "Колобок" приблизительно 1,4 гектара.

"Колобок" закрыли на ремонт в июле 2018 года. Последующие полтора года ремонт так и не начинался, и в январе 2020 года Нарвское горсобрание решило вовсе ликвидировать этот детсад как учреждение.

Судьба его недвижимости не была решена публично, и теперь стало известно, что власти задумали здесь новую зону отдыха. Это даже внесли в проект обновления городской программы развития.

50 тысяч за эскиз

В последней редакции городского бюджета на составление эскиза будущей зоны отдыха предусмотрены 50 тысяч евро. Отмечено, что эта сумма будет получена от государства в качестве инвестиционной поддержки, согласно майскому постановлению министра госуправления.

Составитель эскиза должен придумать зону отдыха из нескольких частей и подходящую людям всех возрастных групп. Предложения ожидаются в Нарвском департаменте горхозяйства до 19 августа, окончательно готовый эскиз захотят получить в течение двух месяцев после подписания договора.

В эскизном проекте просят предусмотреть кафе с летней террасой, а также парковую зону с деревьями, кустарниками и цветами. Зона отдыха должна быть разделена так, чтобы заниматься спортом или играми могли люди всех возрастных групп, при этом также учитывались потребности людей с ограниченными возможностями.

По возможности, планируют предусмотреть, например, мини-гольф, показ кино, трассу для роликовых коньков, площадки для подвижных игр, подходящие также для катка зимой, спортивные, детские площадки и т.д.

Эскизный проект должен включать калькуляцию стоимости работ с точностью 80-90 процентов.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал "Северному побережью", что он сам был автором идеи создания зоны отдыха на месте детсада. Рассматривались идеи продать эту недвижимость или передать право на застройку, но от них отказались, "так как идея с зоной отдыха для горожан показалась более правильной, в том числе и с точки зрения развития городского пространства".

- Хотелось создать что-то новое для горожан, а не строить на этом месте магазин или что-то подобное. Депутаты эту идею поддержали и в дополнительном бюджете выделили деньги на проектирование. Суть идеи заключается в создании места для проведения отдыха и досуга для всех слоев населения, которое включает в себя как различные игровые элементы, так и бытовые удобства, такие как скамейки, туалеты, кафе и т.д. Сейчас закажем эскизное решение, которое вынесем на всеобщее обсуждение, как это мы делали ранее со скейт-парком и детскими площадками. По итогам обсуждения и готового эскиза закажем проект, который пойдет в работу, - сказал Евграфов, уточнив, что автопарковка на этом месте не планируется, так как зона парковки была построена ранее по соседству.

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