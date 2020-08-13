В центре Нарвы на месте детсада будет зона отдыха - землю решили не продавать

Власти Нарвы решили на месте бывшего детсада, который поначалу собирались отремонтировать, но потом вовсе ликвидировали, построить новую общественную зону отдыха. По оценке эксперта по недвижимости, продажа этой земли в центральной части города могла бы принести в бюджет порядка полумиллиона евро.
Нарвский департамент городского хозяйства объявил тендер для получения эскизного проекта зоны отдыха по ул. Харидузе, 30. Речь о территории бывшего детсада "Колобок" приблизительно 1,4 гектара.
"Колобок" закрыли на ремонт в июле 2018 года. Последующие полтора года ремонт так и не начинался, и в январе 2020 года Нарвское горсобрание решило вовсе ликвидировать этот детсад как учреждение.
Судьба его недвижимости не была решена публично, и теперь стало известно, что власти задумали здесь новую зону отдыха. Это даже внесли в проект обновления городской программы развития.
50 тысяч за эскиз
В последней редакции городского бюджета на составление эскиза будущей зоны отдыха предусмотрены 50 тысяч евро. Отмечено, что эта сумма будет получена от государства в качестве инвестиционной поддержки, согласно майскому постановлению министра госуправления.
Составитель эскиза должен придумать зону отдыха из нескольких частей и подходящую людям всех возрастных групп. Предложения ожидаются в Нарвском департаменте горхозяйства до 19 августа, окончательно готовый эскиз захотят получить в течение двух месяцев после подписания договора.
В эскизном проекте просят предусмотреть кафе с летней террасой, а также парковую зону с деревьями, кустарниками и цветами. Зона отдыха должна быть разделена так, чтобы заниматься спортом или играми могли люди всех возрастных групп, при этом также учитывались потребности людей с ограниченными возможностями.
По возможности, планируют предусмотреть, например, мини-гольф, показ кино, трассу для роликовых коньков, площадки для подвижных игр, подходящие также для катка зимой, спортивные, детские площадки и т.д.
Эскизный проект должен включать калькуляцию стоимости работ с точностью 80-90 процентов.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал "Северному побережью", что он сам был автором идеи создания зоны отдыха на месте детсада. Рассматривались идеи продать эту недвижимость или передать право на застройку, но от них отказались, "так как идея с зоной отдыха для горожан показалась более правильной, в том числе и с точки зрения развития городского пространства".
- Хотелось создать что-то новое для горожан, а не строить на этом месте магазин или что-то подобное. Депутаты эту идею поддержали и в дополнительном бюджете выделили деньги на проектирование. Суть идеи заключается в создании места для проведения отдыха и досуга для всех слоев населения, которое включает в себя как различные игровые элементы, так и бытовые удобства, такие как скамейки, туалеты, кафе и т.д. Сейчас закажем эскизное решение, которое вынесем на всеобщее обсуждение, как это мы делали ранее со скейт-парком и детскими площадками. По итогам обсуждения и готового эскиза закажем проект, который пойдет в работу, - сказал Евграфов, уточнив, что автопарковка на этом месте не планируется, так как зона парковки была построена ранее по соседству.
Хорошее место для бизнеса
История недавних сделок с примерно такими же большими участками земли в центре Нарвы показывает, по данным регионального руководителя "Pindi Kinnisvara" Рене Зорина, лицензированного оценщика и маклера, что цена за квадратный метр достигала 50-60 евро, а в одном случае скакнула до 120 евро. Исходя из этого и прочих обстоятельств, продажа территории детсада (13627 квадратных метров) могла бы принести самоуправлению до 500-600 тысяч. Цену скинет, например, то обстоятельство, что еще потребуется выполнить детальную планировку, которой сейчас нет.
Зорин в комментарии "Северному побережью" сказал, что на рассматриваемом участке потенциальный бизнес-владелец вполне мог бы построить торговый центр, офисное здание, квартирный дом или комплекс строений.
- Мне кажется, что это место подходит лучше всего для жилья, но при этом я понимаю, что сейчас жилье не пойдет: среднерыночная цена у нас сейчас 400 с плюсом евро за квадратный метр, а построить метр стоит 1000-1200 евро; еще надо добавить прибыль, а ожидания прибыли у эстонских фирм очень высокие, так что будет до 2000 евро за квадратный метр. Плюс слабая востребованность этой покупки: банки не очень хорошо финансируют наш регион, - рассуждает специалист по недвижимости.
Зорин отметил, что в Нарве уже есть довольно много различных парков и скверов. Прямо сейчас в полукилометре от ныне рассматриваемого участка достраивается новый огромный Народный парк. "Я не знаю, нужно ли нам здесь столько парков", - заметил собеседник.
- Но эта сфера в ведении самоуправления - это их дело заниматься благоустройством и общественным пространством, - Зорин воздерживается от критики. - Может, в настоящее время будет и хорошо сделать там зону отдыха, а в перспективе, скажем, пяти лет еще раз пересмотреть это с учетом рынка на тот момент. Это будет в любом случае лучше, чем если эта недвижимость будет стоять, как сейчас.
Девелоперы уже снесли в Нарве спортшколу и среднюю школу, но новых домов взамен пока нет
- В 2006 году Нарва продала территорию бывшей спортшколы по ул. Александра Пушкина, 27 (неподалеку от бывшего детсада, о котором речь в статье) ТОО "Fama Invest", обещавшему построить 15-этажные жилые дома. Впоследствии данный участок с обязательством был перепродан фирме "Nordecon Ehitus", но и она жилья так и не построила, поскольку рыночные условия в Нарве этого не позволяют. В качестве компенсации "Nordecon" в 2019 году построил там маленькую детскую игровую площадку.
- В 2016 году АО "Vallikraavi Kinnisvara" купило у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по улице Раудсилла, 1, привлекающий шикарным видом на пограничную реку и две крепости. Новый владелец быстро снес старое здание бывшей Юхкентальской школы, пообещав взамен новый жилой комплекс из пяти многоквартирных домов, однако до реального строительства дело пока не дошло.