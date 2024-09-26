Руководители Кохтла-Ярве остались на своих постах после второй попытки отставки

Вечером в четверг, 26 сентября, 10 членов Кохтла-Ярвеского горсобрания проголосовали за недоверие Эдуарду Одинцу, а 14 - против.

Что касается отставки Хенри Казело, то ее поддержали 9 депутатов, а за продолжение его работы высказались 14. Один член горсобрания воздержался от голосования.

Хенри Казело назвал попытки отставки политическим шоу оппозиции. "Для них это важнее, чем содержательная работа", - сказал он.

Заявления о недоверии Одинцу и Казело оппозиция Кохтла-Ярвеского горсобрания зачитала на заседании 29 августа. Высшие городские руководители якобы не справляются со своей работой. Подробнее об этом заявлении можно прочитать в статье "Северного побережья".

По словам Эдуарда Одинца, причина вотума недоверия и сегодня осталась для него неясной.

- Оппозиция не сумела по факту привести ни одного весомого и доказанного аргумента, согласно которому можно делать выводы о том, как я или мэр не справляемся со своей работой. Были представлены лишь субъективные оценочные суждения, которые не опирались на факты, а были вызваны эмоциями, - прокомментировал Одинец.

В Кохтла-Ярве у власти находится Центристская партия и Социал-демократическая партия, у которых в 25-местном горсобрании официально 13 членов. Иногда их поддерживают еще несколько депутатов.

Оппозиция выдвигала вотум недоверия Казело и Одинцу также этой весной, и тогда тоже они не получили поддержки большинства в горсобрании.

И Казело, и Одинец являются членами Социал-демократической партии Эстонии. Одинец возглавляет Кохтла-Ярвеское горсобрание с февраля 2023 года. Казело был утвержден на пост мэра в ноябре прошлого года после того, как собрание отправило в отставку городскую управу во главе с Вирве Линдер.