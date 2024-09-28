Вышла книга о жизни Меэди Хийело, золотом веке Вайвара и его закате

"Свекор сказал мне когда-то: "Ты не можешь умереть, пока не запишешь историю Вайвара". Вот я все время и пишу", - сказала Меэди Хийело прошлым летом, когда она отмечала свой 95-й день рождения. Воспоминания, записанные на протяжении десятилетий, теперь превратились в книгу. Презентация книги состоялась в прошлую субботу в доме Меэди в деревне Перьятси на хуторе Карьямяэ.