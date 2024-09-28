"Свекор сказал мне когда-то: "Ты не можешь умереть, пока не запишешь историю Вайвара". Вот я все время и пишу", - сказала Меэди Хийело прошлым летом, когда она отмечала свой 95-й день рождения. Воспоминания, записанные на протяжении десятилетий, теперь превратились в книгу. Презентация книги состоялась в прошлую субботу в доме Меэди в деревне Перьятси на хуторе Карьямяэ.
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Вышла книга о жизни Меэди Хийело, золотом веке Вайвара и его закате
Когда Меэди родилась, акушерка якобы сказала ее матери: "Вы произвели на свет девочку с сильной жизненной силой, которой суждено прожить много лет". Так и случилось. Как носительница местной памяти Меэди может поделиться с читателями множеством воспоминаний и мыслей. А также мудрыми наставлениями, услышанными когда-то от бабушек, дедушек и родителей. Например, "смотри вперед, смотри назад, иначе отстанешь от времени".