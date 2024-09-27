Гимназист Милан Скуби с этого учебного года отчислен из Нарвского языкового лицея, и это произошло, как уверен 17-летний юноша, из-за его активной гражданской позиции. Директор лицея Надежда Черкашина, которая является депутатом Нарвского горсобрания и входит в правящую фракцию, критикуемую Скуби, утверждает, что причина отчисления совсем другая. Об этой истории подробно рассказал портал Rus.Postimees.
Директор нарвского лицея, являющаяся депутатом горсобрания, отчислила юношу, яро критикующего власть
Милану Скуби 17 лет, десять из которых он проучился в Нарвском языковом лицее - это единственная оставшаяся в Нарве муниципальная школа с гимназическим звеном. Но этот учебный год Скуби начал в вечерней школе, то есть в Нарвской школе для взрослых. Сам Милан уверен, что причиной его отчисления из лицея стали не проблемы с успеваемостью, а его четкая гражданская позиция, направленная против действующей нарвской власти.
Нарвская политическая власть, по мнению Скуби, стала совершенно непрозрачна, ее решения не комментируются и не оговариваются с избирателями. "Правящая власть в Нарве принимает многие решения, не учитывая мнение и нужды избирателей и горожан", - уверен Скуби, слова которого приводит Rus.Postimees.ee.
Милан впервые участвовал в митинге в сентябре 2023 года, когда горожане собрались поддержать Катри Райк, которую фракция "Narva" в городском собрании отправила с поста мэра в отставку. В феврале 2024 года Милан участвовал в пикете против снятия с должности главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. В марте Милан уже сам организовал митинг против действий городской власти, к которой относится и директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина.
Кроме того, в День независимости Эстонии, 24 февраля, в нарвском Темном саду Милан Скуби был соавтором самодеятельной выставки "Аллея достижений Путина", приуроченной к двум годам с начала полномасштабной войны в Украине.
Именно из-за этого всего, уверен Милан, и начались его проблемы в лицее.
Директор лицея Надежда Черкашина, впрочем, заявляет, что отчисление Милана Скуби никак не связано ни с его участием в митингах, ни с его политическими убеждениями, ни с его взглядами на происходящее в городе. "Милан был исключен из лицея по причинам, связанным с его успеваемостью и посещаемостью", - сообщила Черкашина Rus.Postimees.
Милан заявил изданию, что решил не отстаивать свое право заканчивать лицей, потому что в этом, на его взгляд, больше не было смысла. "Проще было перевестись в другое учебное заведение, чем бороться с директором, которая сидит на должности приблизительно двадцать лет, при этом является депутатом", - сказал молодой человек.
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