Директор нарвского лицея, являющаяся депутатом горсобрания, отчислила юношу, яро критикующего власть

Милану Скуби 17 лет, десять из которых он проучился в Нарвском языковом лицее - это единственная оставшаяся в Нарве муниципальная школа с гимназическим звеном. Но этот учебный год Скуби начал в вечерней школе, то есть в Нарвской школе для взрослых. Сам Милан уверен, что причиной его отчисления из лицея стали не проблемы с успеваемостью, а его четкая гражданская позиция, направленная против действующей нарвской власти.

Нарвская политическая власть, по мнению Скуби, стала совершенно непрозрачна, ее решения не комментируются и не оговариваются с избирателями. "Правящая власть в Нарве принимает многие решения, не учитывая мнение и нужды избирателей и горожан", - уверен Скуби, слова которого приводит Rus.Postimees.ee.

Милан впервые участвовал в митинге в сентябре 2023 года, когда горожане собрались поддержать Катри Райк, которую фракция "Narva" в городском собрании отправила с поста мэра в отставку. В феврале 2024 года Милан участвовал в пикете против снятия с должности главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. В марте Милан уже сам организовал митинг против действий городской власти, к которой относится и директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина.