В Нарве дан зеленый свет строительству новой основной школы на месте старой

Депутаты Нарвского городского собрания на заседании 26 сентября утвердили самофинансирование, промежуточное финансирования и назначили исполнителя проекта, предусматривающего объединение как минимум двух основных школ в одну основную школу и строительство для нее нового школьного здания в центре города.

Строительство в Нарве нового школьного здания поддерживает государство в лице Министерства образования и науки. Уже раньше "Северное побережье" писало, что власти приграничного города готовы объединить действующие Пяхклимяэскую и школу №6 в одно учреждение, чтобы для него построить новый дом, тогда как их старые здания пойдут в итоге под снос.

В новостройку могут вдобавок перевести Нарвскую Паюскую школу, специализирующуюся на работе с детьми с особыми потребностями. Переехав по новому адресу, она, возможно, останется самостоятельным учебным заведением, сохраняющим свои особые компетенции.

Решено, что новое строительство будет происходить на месте закрывшейся нынче летом Нарвской Солдинаской школы (Таллиннское шоссе, 40) и по соседству закрывшегося еще в 2015 году детского сада "Väikevend" (ул. Мыйза, 1).

В новом большом здании школы будет, предположительно, 691 учебное место.

По имеющемуся плану, в 2024-2025 годах Нарвской горуправе следует организовать и провести архитектурный конкурс для определения облика будущей основной школы и ее территории. Параллельно с этим будут снесены старые здания закрытых Солдинаской школы и детсада "Väikevend".

Вплоть до 2026 года будет проводиться детальное планирование данной территории в четыре гектара, в которую вдобавок входит и участок детского сада "Pingviin" (ул. Мыйза, 1а), продолжающего работу. Решение об инициировании детальной планировки Нарвское горсобрание приняло тоже на заседании 26 сентября.

Следом за утверждением детальной планировки, предположительно в 2026-2027 годах, надо будет составить проект строительства будущей школы и прилегающей территории, согласно результатам ранее проведенного архитектурного конкурса. Собственно строительство намечено на 2027-2028 годы. Потом начнется полное оснащение новой школы всем необходимым.

Открытие новой основной школы в Солдинаском районе Нарвы намечено на 1 сентября 2029 года.

По ныне имеющейся смете, все расходы по этому сложному проекту, призванному объединить три нарвские школы в одном новом здании, составят около 26,3 миллиона евро. Из них собственное финансирование города составит 9,3 миллиона, остальная доля - поддержка государства и еврофондов.