ПЕРЕДОВИЦА Нельзя дать позабыть политикам об обещанном ими шоссе

Так говорил перед последними на этот момент выборами в Рийгикогу первый номер Партии реформ в Ида-Вирумаа Меэлис Кийли, который и был избран.

Однако довольно скоро после выборов тогдашняя руководитель той же партии и премьер-министр Кая Каллас сказала на парламентском инфочасе, что в глазах правительства сейчас неактуально строительство на шоссе Таллинн-Нарва четырехполосного участка между Йыхви и Нарвой. Важнее и вовсе пярнуское направление.

О том, что шоссе Йыхви-Нарва вот-вот получит необходимые для строительства деньги, кандидаты от Партии реформ, да и от других партий тоже, говорили в Ида-Вирумаа уже по крайней мере 20 лет. Однако не было построено ничего, кроме пары дорожных узлов в Силламяэ.

Нынешний министр инфраструктуры соцдем Владимир Свет в недавнем интервью "Северному побережью" тоже не дал особой надежды на то, что в ближайшие годы может начаться строительство на этом участке дороги. Знакомые речи: госбюджет в минусе, евроденьги использовать на дорожное строительство больше нельзя, обеспечение безопасности требует дополнительных денег.

Все это понятно, однако со стороны государства должен все же существовать план, как финансировать строительство этого важного участка государственного шоссе, а не просто бесконечно откладывать его на будущее. Например, взятие во время кризиса займа на строительство дорог могло бы, напротив, поддержать экономику и создать рабочие места, а также принести государству налоговый доход.

Руководитель Идаского отделения Департамента транспорта Анти Пальми метко заметил "Северному побережью", что ведь по сути в Ида-Вирумаа возле этого шоссе проживают более-менее столько же человек, сколько в Тарту. Кроме того, при поддержке фонда справедливого перехода в ближайшие годы появятся новые заводы, которые создадут также большую нагрузку на шоссе.

Не будем же забывать об обещаниях политиков!