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Игрок "Транса" уволен за дебош

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Важа Немсадзе
Важа Немсадзе Фото: JK NARVA TRANS

Нарвский футбольный клуб "Транс" расторг контракт с грузинским полузащитником Важей Немсадзе, напавшим на игрока другой команды.

На официально сайте клуба говорится, что контракт с полузащитником был расторгнут сегодня. 

"Футбольный клуб "Нарва Транс" приносит извинения футбольному клубу "Пярну" в связи с инцидентом, случившемся на матче Эсилиги Б. Наш клуб считает, что подобное поведение со стороны игрока Важа Немсадзе недопустимо", сказано в сообщении клуба.

Полузащитник получил красную карточку в добавленное время матча в футбольным клубом "Пярну" 28 сентября. Немсадзе был удален за оскорбления в адрес судей, а также за плевок в сторону игрока "Пярну". Позже между Немсадзе и защитником "Пярну" Оскаром Пулстом случился конфликт, переросший в драку, в результате чего Пулст получил травму - у него скололся зуб. 

Ранее в этом сезоне Немсадзе уже получил девять желтых карточек и два удаления.

Как ранее писало "Северное побережье", контакт с "Трансом" Немсадзе подписал в феврале 2024 года, вместе с еще тремя игроками из Грузии.

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Ключевые слова

Нарва
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