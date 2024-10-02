От будущего представителя правительства в Ида-Вирумаа ждут более тесной работы с министерствами

- Мы не принимали решения о прекращении функционирования этой должности. Вопрос в том, на чем должен сосредоточиться следующий представитель Ида-Вирумаа. Возможно, в будущем я бы ожидала более тесного сотрудничества с представителями различных министерств, - сказала Хартман.

Как писало "Северное побережье", Яанус Пурга покинул свой пост 1 октября по обоюдному соглашению сторон. По его словам, работа по реализации предпринимательских мер Фонда справедливого перехода выполнена: раунд заявок на крупные инвестиции был завершен в июле, а раунд для малых и средних предприятий закрыли 2 сентября. "На этом требуемая работа была в основном завершена, а в течение сентября я доделывал начатое", - сообщил Пурга.