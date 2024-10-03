Автор статьи-мнения "Создание ученической фирмы создает для учащихся бесчисленное количество проблем" Ити-Янтра Метсамаа в первом предложении высказала очень важную мысль: умение решать проблемы является очень важной компетенцией. Однако далее наши мнения расходятся.
Мелле Корнильцева: Разовые проекты не перевешивают системную учебу
Мне, как родителю и всегда ценившему образование человеку, очень неприятно было читать, как недооценивается повседневная учеба и превозносится проектное обучение. Мало того, что в сегодняшнем мире очень велико воздействие социальных сетей, так теперь, похоже, в одну кучу с инфлюенсерами и ютуберами надо валить также молодых энергичных людей, обязанностью которых является ходить в школу, делать рекламу своим учебным заведениям и оправдывать их существование.
Во время быстрого развития искусственного интеллекта и высоких технологий государство и весь мир нуждаются в образованных, профессиональных, самостоятельно мыслящих и способных анализировать людях. Нужно подумать о том, что прежде всего важно научить ребенка учиться и получать удовлетворение от усвоения знаний. Для того чтобы система функционировала и проблемы действительно решались, надо учить также добросовестности. Сейчас, к сожалению, взято направление на то, что все должно быть для ребенка весело.
Перескакивание с одного предмета на другой, с одной темы на другую может показаться большинству индивидов интересным, однако существуют профессии, в которых мастерами становятся только с годами. Такой, на мой взгляд, является также профессия учителя, в которой надо знать основы педагогики, детскую психологию, методику проведения уроков и многое другое, в результате чего профессиональный педагог может и обучение сделать, так сказать, веселым.
"Предприимчивый человек - это деятельный человек, и опрометчиво было бы утверждать, что если человек не участвует в проектах и в деятельности ученической фирмы, то у него отсутствует предприимчивость".Мелле Корнильцева, родитель, член попечительского совета Майдлаской школы
Неверно также, будто оценки получают только в школе. Напомню, что вдобавок к цифровой оценке существует словесная. Мне лично всегда подходила цифровая, так как она конкретно и понятно дает представление о том, усвоил учащийся необходимые знания и умения или же надо что-то в его знаниях исправить. В какой-то мере я согласна с тем, что вместо цифровой оценки в творческих предметах могла бы существовать словесная, чтобы у менее талантливых детей не исчезала мотивация пробовать и пытаться. Однако, возвращаясь к оцениванию, отмечу, что оценки дают и ставят нам также вне школы. Например, мы оцениваем врачей, учителей, деятелей в сфере услуг красоты - что же это еще, как не словесная оценка?
Проект - это начинание, ограничивающееся конкретными задачами и временными рамками. Это разовое предприятие, которое может, правда, иметь продолжение. Однако в нем отсутствует системность. Что дает, например, проектное обучение по сбору и сортировке мусора? Станет ли в следующим году в результате этого проекта меньше мусора на пляже? Смею утверждать, что в следующем году на пляже будет столько же мусора, так как проблему нужно решать системно, что требует академических знаний.
Образование - это системный процесс. Каждая часть этого процесса служит основанием для последующего, на чем и строится вся система образования. Каждая школьная ступень является подготовкой для следующей школьной ступени. Образование работает в Эстонии на основе законов и постановлений, одними из важнейших документов тут служат программы развития и учебные планы, которые определяют основные направления образования. Для того чтобы сделать образование основанным на проектах, необходимо изменить также законодательство.
Действующие ныне государственные учебные программы уже сейчас содержат понятие "предмет по выбору". Например, государственная гимназическая учебная программа предлагает в качестве предметов по выбору обучение экономике и предпринимательству, в рамках которого можно успешно проводить практические работы, в том числе участвовать в проектах или создавать ученические фирмы, если это посчитают нужным. Компетентный учитель способен интегрировать различного рода знания о предпринимательстве в повседневное преподавание, что вовсе не является таким скучным, как было упомянуто в статье при описании периода десятилетней давности. Проводятся соревнования, учебные экскурсии, решаются захватывающие проблемы в рамках различной деятельности. Все сделано очень интересным и жизненным. Для этого не нужно делать дополнительно или отдельно какие-то проекты, все прекрасно интегрировано в повседневную учебу, в том числе - умение видеть проблемы и решать их.
Сейчас в одну кучу свалили предпринимательство и предприимчивость. Обращаю внимание на то, что предпринимательство - подобно образованию - является долговременным процессом, при котором нужно видеть более широкую картину и уметь расставлять приоритеты и строить планы. Одной из частей предпринимательства могут быть проекты, однако само предпринимательство является гораздо более продолжительной и масштабной деятельностью. Предприимчивый человек - это деятельный человек, и опрометчиво было бы утверждать, что если человек не участвует в проектах или деятельности ученической фирмы, то у него отсутствует предприимчивость. По моей оценке, предприимчивость тоже является значительно более широким понятием.
Осмелюсь утверждать, что если бы человека действительно интересовало решение интересующей его проблемы, то он занимался бы этим систематично, а вместо участия в ученической фирме или в проектах ему разумнее было бы сделать ставку на учебу и пойти получать академическое образование по соответствующей специальности, где в ходе учебы тоже можно участвовать в различных конференциях и для обмена знаниями отправляться на учебу в другие страны.
Способность замечать и решать проблему является важным умением, требующим системности, знаний, способности анализировать, навыков и добросовестности, с обучением которым наша система образования и семьи, по моей оценке, справляются достаточно хорошо.