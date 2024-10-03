Мелле Корнильцева: Разовые проекты не перевешивают системную учебу

Действующие ныне государственные учебные программы уже сейчас содержат понятие "предмет по выбору". Например, государственная гимназическая учебная программа предлагает в качестве предметов по выбору обучение экономике и предпринимательству, в рамках которого можно успешно проводить практические работы, в том числе участвовать в проектах или создавать ученические фирмы, если это посчитают нужным. Компетентный учитель способен интегрировать различного рода знания о предпринимательстве в повседневное преподавание, что вовсе не является таким скучным, как было упомянуто в статье при описании периода десятилетней давности. Проводятся соревнования, учебные экскурсии, решаются захватывающие проблемы в рамках различной деятельности. Все сделано очень интересным и жизненным. Для этого не нужно делать дополнительно или отдельно какие-то проекты, все прекрасно интегрировано в повседневную учебу, в том числе - умение видеть проблемы и решать их.

Сейчас в одну кучу свалили предпринимательство и предприимчивость. Обращаю внимание на то, что предпринимательство - подобно образованию - является долговременным процессом, при котором нужно видеть более широкую картину и уметь расставлять приоритеты и строить планы. Одной из частей предпринимательства могут быть проекты, однако само предпринимательство является гораздо более продолжительной и масштабной деятельностью. Предприимчивый человек - это деятельный человек, и опрометчиво было бы утверждать, что если человек не участвует в проектах или деятельности ученической фирмы, то у него отсутствует предприимчивость. По моей оценке, предприимчивость тоже является значительно более широким понятием.

Осмелюсь утверждать, что если бы человека действительно интересовало решение интересующей его проблемы, то он занимался бы этим систематично, а вместо участия в ученической фирме или в проектах ему разумнее было бы сделать ставку на учебу и пойти получать академическое образование по соответствующей специальности, где в ходе учебы тоже можно участвовать в различных конференциях и для обмена знаниями отправляться на учебу в другие страны.

Способность замечать и решать проблему является важным умением, требующим системности, знаний, способности анализировать, навыков и добросовестности, с обучением которым наша система образования и семьи, по моей оценке, справляются достаточно хорошо.