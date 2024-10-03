Новые школьные здания На днях будет представлен облик храма образования Ийзаку, а в Тойла готовится конкурс

Также останется здание ученического общежития и школы по интересам, которое планируется использовать под общежитие и где будет сохранена деятельность школы искусств. "В будущем мы видим, что когда весной закончится школа и начнутся спортивные лагеря, то мест для них будет достаточно. Два верхних этажа могут быть помещениями общежития, а внизу останется школа искусств", - сказал Тауно Выхмар.

Архитекторам предстоит предложить место для сельской библиотеки, которая сейчас находится в старой части школы, в новом здании. Здание школы должно быть спроектировано с четко узнаваемым центром школы - атриумом, куда также открывается читальный зал. При этом в библиотеке должны быть и небольшие закутки для чтения, самостоятельного обучения или общения с родителями.

Вестибюль, атриум, библиотека и столовая с кухней должны быть открыты для посещения за пределами учебного процесса.

Тойла хочет сохранить символическую ценность башни

Для организации конкурса и подготовки конкурсного задания волость Алутагузе привлекла Союз архитекторов Эстонии. Конкурсное задание для строительства школы Ийзаку подготовила архитектор Катрин Коов, которая сейчас занимается этим по заказу Тойлаского волостного управления. Принципы сегодняшней школы, отраженные в первоначальном задании архитектурного конкурса Ийзаку, применимы и в Тойла. В то же время при планировании нового школьного здания в Тойла необходимо учитывать существующую инфраструктуру и ожидания местной общины.