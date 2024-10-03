Новые школьные здания На днях будет представлен облик храма образования Ийзаку, а в Тойла готовится конкурс

На архитектурный конкурс основной школы Ийзаку поступило 23 заявки, из которых на следующей неделе жюри выберет победителя. Волость Тойла начала подготовку конкурса на лучший проект нового школьного здания.
Окружающая среда должна поощрять обучение, общение и сотрудничество
В исходном задании архитектурного конкурса на новое здание школы Ийзаку указано, что новое здание школы и создаваемое вокруг него общественное пространство должны иметь высокий уровень архитектуры и учитывать современные требования к школьной среде.
- Школьная среда должна быть жизненно важной и современной, разнообразной, гибкой, универсальной и адаптируемой к различным видам деятельности, приглашающей к движению и поощряющей обучение на свежем воздухе. Вдохновляющая среда способствует обучению и создает условия для комфортного общения и сотрудничества.
- Следует исключать наличие длинных коридоров и тупиков в здании школы.
- Для I ступени (1-4-е классы) рекомендуется планировать отдельную учебную зону: классы вокруг общей зоны. В учебной зоне кабинеты можно гибко объединять и разделять по мере необходимости, места достаточно как для обучения, так и для игровой деятельности. Из учебной зоны должен быть обеспечен прямой доступ наружу, решен вопрос хранения одежды и обуви с возможностью их сушки.
- Учащиеся 5-9-х классов перемещаются между предметными классами, один из которых также является домашним классом для каждого класса.
- Школьный двор должен предлагать разнообразные возможности для деятельности как школьного коллектива, так и поселковой общины, там должны быть запланированы площадки для обучения на открытом воздухе: станции экологических исследований (ветряные мельницы, грядки, теплицы, компостеры, водная станция, метеостанция, станция исследования материалов), а также навесы для проведения уроков на свежем воздухе в дождливую или ветреную погоду и в другое время для общественного пользования.