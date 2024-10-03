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Новые школьные здания На днях будет представлен облик храма образования Ийзаку, а в Тойла готовится конкурс

Здание Ийзакуской гимназии строилось в несколько этапов и не соответствует ни сегодняшним требованиям, ни текущему количеству учащихся. Фото: Iisaku Gümnaasium
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На архитектурный конкурс основной школы Ийзаку поступило 23 заявки, из которых на следующей неделе жюри выберет победителя. Волость Тойла начала подготовку конкурса на лучший проект нового школьного здания.

Окружающая среда должна поощрять обучение, общение и сотрудничество

В исходном задании архитектурного конкурса на новое здание школы Ийзаку указано, что новое здание школы и создаваемое вокруг него общественное пространство должны иметь высокий уровень архитектуры и учитывать современные требования к школьной среде.

  • Школьная среда должна быть жизненно важной и современной, разнообразной, гибкой, универсальной и адаптируемой к различным видам деятельности, приглашающей к движению и поощряющей обучение на свежем воздухе. Вдохновляющая среда способствует обучению и создает условия для комфортного общения и сотрудничества.
  • Следует исключать наличие длинных коридоров и тупиков в здании школы.
  • Для I ступени (1-4-е классы) рекомендуется планировать отдельную учебную зону: классы вокруг общей зоны. В учебной зоне кабинеты можно гибко объединять и разделять по мере необходимости, места достаточно как для обучения, так и для игровой деятельности. Из учебной зоны должен быть обеспечен прямой доступ наружу, решен вопрос хранения одежды и обуви с возможностью их сушки.
  • Учащиеся 5-9-х классов перемещаются между предметными классами, один из которых также является домашним классом для каждого класса.
  • Школьный двор должен предлагать разнообразные возможности для деятельности как школьного коллектива, так и поселковой общины, там должны быть запланированы площадки для обучения на открытом воздухе: станции экологических исследований (ветряные мельницы, грядки, теплицы, компостеры, водная станция, метеостанция, станция исследования материалов), а также навесы для проведения уроков на свежем воздухе в дождливую или ветреную погоду и в другое время для общественного пользования.

Источник: выдержки из конкурсного задания Ийзаку на новое школьное здание

Срок проведения конкурса проектов здания основной школы Ийзаку наступил 24 сентября. Чтобы выбрать работу-победительницу, жюри соберется 8 октября, а его работу возглавит старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар. "Я думал, что в лучшем случае будет десять работ, - результат архитектурного конкурса стал для него положительным сюрпризом. - Я ознакомился с полученными работами и думаю, что у нас получится хороший или даже очень хороший вариант".

Среди конкурсных работ Тауно Выхмар заметил и решения, которые с таким же успехом можно было бы внедрить в Тойла или Йыхви. Он надеется, что победит уникальный дизайн, который подойдет Ийзаку. Работа, учитывающая особенности, традиции и рельеф ландшафта ийзакуского края и гармонирующая с остальными объектами и постройками: детским садом, детской площадкой, стадионом и музеем. "К счастью, такие работы были".

Тауно Выхмар считает, что новый замечательный храм образования сильно изменит общественное пространство Ийзаку и станет настоящим центром притяжения для общины, где помимо школы будет также библиотека, спортивный зал и центр интересов.

Спортивный корпус и ученическое общежитие сохранятся

Решение для нового здания школы должно быть максимально экологичным и энергоэффективным и соответствовать требованиям класса "А".

Из существующего школьного комплекса планируется сохранить спортивный корпус, реконструкцию которого невозможно профинансировать за счет государственной поддержки. В конкурсных работах спортивное здание соединено с новым зданием школы, чтобы можно было перемещаться внутри здания, но также необходимо иметь возможность использовать его отдельно. "На волостные деньги мы также сделаем спортивное здание энергоэффективным: снимем фасадное покрытие, снова утеплим его и уложим новое покрытие", - сказал волостной старейшина.

Также останется здание ученического общежития и школы по интересам, которое планируется использовать под общежитие и где будет сохранена деятельность школы искусств. "В будущем мы видим, что когда весной закончится школа и начнутся спортивные лагеря, то мест для них будет достаточно. Два верхних этажа могут быть помещениями общежития, а внизу останется школа искусств", - сказал Тауно Выхмар.

Архитекторам предстоит предложить место для сельской библиотеки, которая сейчас находится в старой части школы, в новом здании. Здание школы должно быть спроектировано с четко узнаваемым центром школы - атриумом, куда также открывается читальный зал. При этом в библиотеке должны быть и небольшие закутки для чтения, самостоятельного обучения или общения с родителями.

Вестибюль, атриум, библиотека и столовая с кухней должны быть открыты для посещения за пределами учебного процесса.

Тойла хочет сохранить символическую ценность башни

Для организации конкурса и подготовки конкурсного задания волость Алутагузе привлекла Союз архитекторов Эстонии. Конкурсное задание для строительства школы Ийзаку подготовила архитектор Катрин Коов, которая сейчас занимается этим по заказу Тойлаского волостного управления. Принципы сегодняшней школы, отраженные в первоначальном задании архитектурного конкурса Ийзаку, применимы и в Тойла. В то же время при планировании нового школьного здания в Тойла необходимо учитывать существующую инфраструктуру и ожидания местной общины.

Катрин Коов считает, что на конкурс на новое здание школы в Тойла ожидается двадцать заявок и выбор будет достаточно широким. Однако сначала нужно изучить конкурсные работы в октябре. Для этого в конце сентября архитектор встретился с представителями волостной власти и школьной семьей, чтобы послушать местные пожелания и по возможности учесть их. 

В ожиданиях школьного коллектива Тойлаской гимназии - сохранение безопасного школьного двора, который активно используется в любое время года. Помимо прочего, стало традицией организовывать здесь общественную рождественскую ярмарку.
В ожиданиях школьного коллектива Тойлаской гимназии - сохранение безопасного школьного двора, который активно используется в любое время года. Помимо прочего, стало традицией организовывать здесь общественную рождественскую ярмарку. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На встрече рассматривался вопрос о том, как использовать старое школьное здание с башней, которое было построено в начале прошлого века как дом для прислуги замкового комплекса Ору, где в настоящее время действуют начальные классы, музыкальная и художественная школа. Школьный коллектив подчеркивает, что они ценят старое здание школы, а башня является символом, который также отражен в визуальном оформлении школы.

- Архитекторы начинают предлагать решения, но мы по-прежнему хотим, чтобы старое здание было сохранено и в какой-то степени соединено с новым, - сказала директор Тойлаской гимназии Сигне Илмъярв.

- Мы уже не говорим о том, что старое здание могло бы быть снесено. Мне также кажется, что старое здание важно, и это необходимо подчеркнуть при планировании новой части, чтобы здесь была сохранена историческая преемственность, - подтвердила Катрин Коов.

Школьный коллектив выразил еще одну надежду на то, что безопасная территория на открытом воздухе будет сохранена. В настоящее время школьный двор используется круглый год: учащиеся используют его во время перемен для занятий спортом на свежем воздухе, зимой здесь строится каток, а на открытой площадке можно организовать общественную рождественскую ярмарку.

Ожидается, что в новом школьном здании исчезнут темные коридоры, появится центр школы, где можно будет общаться, а также возможности для разделения.

- Мы давно мечтали об отдельном зале, - сказала Сигне Илмъярв, добавив, что нынешнее решение, в котором зал и спортивный зал объединены, не является хорошим ни с точки зрения акустики, ни с точки зрения использования техники. - Прожекторы и игры с мячом, фортепиано и спорт несовместимы.

Срок приема конкурсных работ - не ранее конца года. Согласно действующему плану, жюри выберет работу-победительницу в феврале следующего года.

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Алутагузе
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