В исходном задании архитектурного конкурса на новое здание школы Ийзаку указано, что новое здание школы и создаваемое вокруг него общественное пространство должны иметь высокий уровень архитектуры и учитывать современные требования к школьной среде.

Срок проведения конкурса проектов здания основной школы Ийзаку наступил 24 сентября. Чтобы выбрать работу-победительницу, жюри соберется 8 октября, а его работу возглавит старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар. "Я думал, что в лучшем случае будет десять работ, - результат архитектурного конкурса стал для него положительным сюрпризом. - Я ознакомился с полученными работами и думаю, что у нас получится хороший или даже очень хороший вариант".