Пару недель назад исполняющим обязанности директора Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы стал 38-летний Кармо Курвитс, успевший в своей жизни десять лет поруководить Выруской гимназией и удостоившийся от президента премии молодого деятеля в области образования. К сожалению, велика вероятность, что в Кохтла-Ярве он задержится лишь на несколько месяцев, пока Министерство образования не найдет для этой школы нового "настоящего" директора. В то же время он постарается посодействовать тому, чтобы Ярвеская школа получила лучшего директора.
Новый руководитель Ярвеской школы Кармо Курвитс: главная задача школы - научить быть хорошими людьми
Кармо Курвитс стал руководителем госгимназии в 28 лет
- Кармо Курвитс изучал в Тартуском университете экономику, и его трудовая карьера началась с работы банковским теллером.
- В 22 года он стал учителем в Тартуской художественной гимназии, где уже через пару лет вырос до завуча. В 27-летнем возрасте он уже был завучем известнейшей в Эстонии школы - гимназии Мийны Хярма.
- В 28 лет он возглавил Вырускую государственную гимназию, которой руководил десять лет до августа этого года. В 2020 году Выруская гимназия удостоилась звания школы года Эстонии.
- В 2016 году Курвитс в течение месяца стажировался в деле руководства школой в Англии - в Ormiston Maritime Academy в Гримсби - и впечатлениями об этом подробно делился в своем блоге "Kurvits Inglismaal".
- В 2017 году Кармо Курвитс был удостоен президентом Эстонии Керсти Кальюлайд премии молодого деятеля в сфере образования. Город Выру нынче наградил его гербовым знаком мэра.
- В сентябре этого года он поступил в Тартуский университет изучать управление изменениями в обществе.
- С 21 сентября этого года он является исполняющим обязанности директора Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы.
- Как так вышло, что вы приехали из Вырумаа руководить школой в Кохтла-Ярве?
- В начале августа я передал эстафетную палочку в Выруской гимназии. Я отработал там десять лет, создавал эту школу вместе с командой и руководил ею. Показалось, что через десять лет - самое время для новых вызовов и перемен. Я думаю, что каждая школа и школьный коллектив нуждаются по истечении какого-то срока в новом руководителе. Такой момент настал.
После этого я оказался свободен. Отдохнул и посвятил себя семье. Поступил также в Тартуский университет изучать управление изменениями в обществе. Пошел снова учиться, так как со времени моей последней академической учебы прошло уже более десяти лет и я ощутил потребность снова пойти учиться.
В один прекрасный день мне позвонили и сказали, что, вероятно, в Кохтла-Ярвеской Ярвеской школе потребуется исполняющий обязанности директора. Так как звонил мой прежний работодатель (Выруская гимназия является государственной школой, как и Ярвеская школа), с которым у меня сложились очень хорошие и доверительные отношения, то я почувствовал, что не могу сказать "нет". Мне показалось также, что это тот вызов, который меня в тот момент заинтересовал. Через несколько дней после того телефонного звонка я уже был здесь, в Кохтла-Ярве.
- То есть очень быстро приняли решение?
- Да. Так как я не был занят на рынке труда, то, конечно, был готов помочь, пока на должность не будет назначен новый школьный руководитель.
- Не думали о том, что, может быть, вам так понравится здесь, в Кохтла-Ярве, что и сами поучаствуете в конкурсе на должность директора Ярвеской школы?
- Пока я полагаю, что нахожусь здесь временно, до вступления в должность нового директора. Надеюсь, что это произойдет в течение двух-трех месяцев.
Я сказал коллективу школы и владельцу школы, что я здесь временно. Честно признался, что у меня уже заключены соглашения на раннюю весну следующего года, а это значит, что не позднее чем к началу следующего календарного года моя работа здесь закончится. Однако в жизни ничего нельзя исключать. У меня могут быть свои планы, а жизнь строит свои.
- Приходилось ли вам раньше как-то соприкасаться с Ида-Вирумаа?
- Последнее соприкосновение было в начале этого года, когда я стал ментором директора Нарвской Паюской школы при переходе на эстоноязычное обучение. Я имел дело больше с нарвскими школами. Но у меня есть очень хорошие знакомые и коллеги также в Йыхвиской гимназии, Кохтла-Ярвеской гимназии и Нарвской эстонской гимназии.
- Насколько вы успели получить представление о Ярвеской школе, до того как приняли такое быстрое решение?
- Я посмотрел и изучил то, что было видно из открытых источников. И тогда принял положительное решение.
- Каковы ваши первые впечатления теперь, после менее чем двухнедельного пребывания в Кохтла-Ярве?
- Пока трудно сказать. Полторы недели ушло на то, чтобы обжиться, я знакомлюсь с людьми и стараюсь понять, как тут происходят дела, каковы цели и планы.
В то же время школа есть школа. Ученики учатся и учителя стараются учить настолько хорошо, насколько это возможно.
- По сравнению с Выру разница, определенно, в том, что хотя Ярвеская школа и эстоноязычная, большинство учеников в ней - из русскоязычных семей. Насколько это обстоятельство изменяет руководство школой и что должен директор при этом учитывать?
- Региональные особенности надо учитывать, и язык тоже является одной из таких особенностей. Но я честно признаюсь, что, ходя по школе, я не обращал внимания на русский язык. Для меня ребенок и его обучение важнее, чем тот язык, который он в основном использует и на котором говорит.
По сравнению с Выру главное отличие в том, что это основная школа, а не гимназия. Правда, наряду с работой в Выруской гимназии я полтора года исполнял обязанности директора Каммериской основной школы для детей с особыми потребностями в Тартумаа, это тоже государственная школа. Поэтому опыт работы с учениками основной школы у меня есть. Правда, если в Ярвеской школе более 300 учеников, то там было чуть меньше сорока, но поскольку это были дети с особыми потребностями, то по ощущениям их количество было таким же, как в здешней школе.
- Чему научила вас деятельность в качестве ментора директора в Нарвской Паюской школе: что важно, чтобы переход на эстоноязычное образование проходил по возможности плавно?
- Важны единые понятия и взгляды. Когда люди понимают, почему, для кого, когда и как. Когда то, какова роль каждого и что это может означать для каждого, определено человечно, когда с людьми общались и объясняли им происходящее, то в действительности возможно все. Я понял, что надо дойти до каждого, ведь у каждого есть какая-то история и какая-то сформировавшаяся позиция, которые сдерживают его или заставляют относиться к такому переходу с осторожностью или даже негативно. Однако задача школьного руководителя в том и состоит, чтобы достучаться до такого человека.
В образовании работа с людьми и является главным. Какие бы большие изменения или сигналы ни поступали откуда-то и от кого-то, надо учитывать, что их нужно донести до людей.
- Это касается как учащихся и учителей, так и родителей?
- Конечно. Школа - очень интересное место, здесь мы говорим об очень разных целевых группах. Я думаю, что если школьного руководителя в Эстонии все больше стремятся воспринимать как руководителя высшего звена, то это оправданно, ведь очень многим высшим руководителям из других областей деятельности не приходится повседневно заниматься и общаться с настолько разными целевыми группами
- Почему вы после изучения экономики в столь молодом возрасте, в 22 года, пошли работать в школу? Это совсем не обычно, скорее, люди из этой области начинают заниматься бизнесом.
- В 2008 году я действительно начинал с Тартуской художественной гимназии. Может быть, это было связано с моим детством и моей семьей. Моя мать всю жизнь проработала учителем и директором в детском саду. Может быть, тяга к образованию и уважение к нему передались мне от нее.
В детстве я очень часто играл дома в школу. Представлял себе, что я учитель, сам делал учебные пособия и в играх давал уроки другим детям. Может быть, оттуда это и пошло, что уже во время учебы в университете я начал преподавать в школе и постепенно вырос да завуча, а потом до школьного руководителя. Образование было близко моей душе.
Когда я летом по собственному желанию ушел из Выруской гимназии, то поначалу думал, что можно бы сменить область деятельности. Однако вот я здесь! Следовательно, образование мне близко.
- Что, по вашему опыту, делает человека хорошим школьным руководителем?
- По-моему, хороший школьный руководитель очень хорошо умеет управлять собой. Если он способен на самоанализ, в состоянии осмыслить и выразить себя, держать себя в руках, отдаваться и делиться, то и в школе будет все в порядке. Если ты хороший человек. Для меня школа означает работу с людьми. Если ты в состоянии справляться с собой, уважаешь себя и действуешь гармонично, то это будет переноситься и в школу.
- Директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар, недавно выбранная ида-вирумааским руководителем учебного учреждения года, сказала, что при руководстве школой самое важное - быть хорошим человеком…
- Именно. Ведь чем же еще на самом деле является школа, как не местом, где учат быть человеком - добавим к этому слово "хорошим". Самая главная наша задача - научить быть хорошими людьми.
- Одна из главных головоломок для школьных руководителей - это найти хороших учителей для своей школы. Как ее решить, особенно если школа расположена не в Таллинне или Тарту?
- Это очень комплексная и сложная тема. Я думаю, что каждый, будь то школьный руководитель, учитель, родитель и как бы то ни было связанный со школой человек, может подумать о том, что он мог бы сделать для этого. Все, что мы говорим об учителях и своей школе, влияет на это. Не говоря уж о зарплате учителей, карьерной модели и поддержке со стороны местного самоуправления. Любые сигналы и действия влияют в конечном итоге на то, захотят люди прийти на работу в школу или нет. Очень трудно выделить что-то одно.
- Несколько лет назад вы написали в газете "Äripäev "о том, что будущее Эстонии в течение последующих 25 лет будет зависеть от того, какими являются те 400 школьных руководителей, которые действуют за пределами Таллинна и Тарту. Что вы имели в виду?
- Идея была в том, что если инвестировать в школу, то начинать надо со школьных руководителей. Я считаю, что это также постепенно делается. Постепенно подрастает новое поколение школьных руководителей. Те роль и ответственность, которые возлагаются на эстонского школьного руководителя, очень велики.
- Насколько сложно школьному руководителю, особенно в маленьком месте, привыкнуть к тому, что на каждый его шаг и поведение обращают внимание?
- Для меня это никогда не было животрепещущей темой. Я живу так, как живу. Всегда стараюсь быть примером. Я не думаю о том, кто в данный момент на меня смотрит или наблюдает за мной после пяти вечера и до восьми утра. Я такой, какой есть, и в нерабочее время не играю какую-то другую роль.
- Что вы хотели бы совершить за те два-три месяца, пока будете руководить Ярвеской школой?
- У меня две цели. Первая - поддержать стабильную деятельность школы. Для меня важно, чтобы ученики могли учиться, а учителя - делать свою работу. Все остальные вокруг - школьный руководитель, опорный персонал, родители - должны поддерживать этот процесс и сотрудничество. Чтобы царили рабочий и учебный мир.
Во-вторых, если я хоть как-то могу посодействовать этому, то хочу привести в школу нового директора, главной задачей которого - вместе с министерством - станет строительство нового школьного здания.
- Какие напутственные советы дал вам предыдущий директор Ярвеской школы Тармо Пост?
- Его главным советом было: относись к этой школе с нежностью и мягкостью, но и с твердостью.
- Имеющая давнюю историю Ярвеская школа, или Кохтла-Ярвеская эстонская школа, играла в этом городе также важную роль в деле сохранения эстонской культуры. Что вы собираетесь предпринять в общинной деятельности?
- Школа является все же очень важной частью общины. Я еще немного изучу, какова была тут роль этой школы, каковы ожидания общины и какие линии отношений здесь проходят. Мне достанется эта радость открытия. Когда я нарисую перед собой картину того, куда я попал, то, вероятно, наступит и время мне уехать, так как придет новый школьный руководитель.