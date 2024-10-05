Новый руководитель Ярвеской школы Кармо Курвитс: главная задача школы - научить быть хорошими людьми

После этого я оказался свободен. Отдохнул и посвятил себя семье. Поступил также в Тартуский университет изучать управление изменениями в обществе. Пошел снова учиться, так как со времени моей последней академической учебы прошло уже более десяти лет и я ощутил потребность снова пойти учиться.

В один прекрасный день мне позвонили и сказали, что, вероятно, в Кохтла-Ярвеской Ярвеской школе потребуется исполняющий обязанности директора. Так как звонил мой прежний работодатель (Выруская гимназия является государственной школой, как и Ярвеская школа), с которым у меня сложились очень хорошие и доверительные отношения, то я почувствовал, что не могу сказать "нет". Мне показалось также, что это тот вызов, который меня в тот момент заинтересовал. Через несколько дней после того телефонного звонка я уже был здесь, в Кохтла-Ярве.

- То есть очень быстро приняли решение?

- Да. Так как я не был занят на рынке труда, то, конечно, был готов помочь, пока на должность не будет назначен новый школьный руководитель.

- Не думали о том, что, может быть, вам так понравится здесь, в Кохтла-Ярве, что и сами поучаствуете в конкурсе на должность директора Ярвеской школы?

- Пока я полагаю, что нахожусь здесь временно, до вступления в должность нового директора. Надеюсь, что это произойдет в течение двух-трех месяцев.